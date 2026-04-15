라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 도입과 관련해 "사찰단 입장에서 생각해 볼 지점"이라며 "핵무기 확산에 어느 식으로도 일조하지 않는다는 것을 보장해야 한다"고 강조했다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그로시 사무총장은 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 기자간담회에서 "정부·군·조선업체 등 이해 당사자들과 철저한 보장을 위한 대화를 이어나갈 예정"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "장기간 운항하게 되는 선박의 특성상 잠수함에 사용되는 원료가 사찰단은 감시할 수 있는 범위, 사찰할 수 있는 범위에서 벗어나기 때문"이라며 "선박에 사용되는 농축 우라늄의 양이 많고 어떤 기술을 채택하느냐에 따라서 달라지겠지만 고농축 우라늄이 사용될 가능성도 존재한다"고 설명했다.

그로시 총장은 "한국은 핵확산금지조약(NPT) 조약국으로 한국에서 일어나는 다양한 원자 연구진의 핵 관련 활동들은 IAEA의 사찰 대상이 된다"며 "IAEA와 특별한 절차 내지는 조율을 거쳐야 한다"고 했다. 그러면서 "출발 때 있었던 물질이 전용되지 않고 그대로 유지되는지 확인할 수 있는 다른 기술적인 방식이 필요하다"고 했다. 핵잠은 IAEA의 사찰 대상이 아니지만 핵잠에 사용되는 핵연료는 IAEA의 사찰을 받아야 한다.

또 원자력·핵잠에 관한 한국과 미국의 협의 방향에 대해서는 "한국 정부가 미국과의 협력을 통해 핵잠 추진 의사를 명확히 했지만 실제 건설이나 원료 측면에서 명확하게 해야 할 구석이 남아 있다"고 짚었다.

그로시 총장은 북한의 영변 핵시설의 활성화와 북한의 핵무기 생산 능력 증강에 대해서도 우려를 표했다. 그는 "북한에 영변과 기존에 있던 시설과 비슷한 새로운 핵농축 시설이 건설된 것을 확인했다"면서 "북한의 핵농축 역량이 굉장히 크게 증가했다"고 했다.

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전날 방한한 그로시 총장은 이날 조현 외교부 장관과 만나 핵잠 추진과 관련한 원자력 안전·기술 협력 방안, 중동 상황, 북핵 문제 등 여러 현안에 대해 논의할 예정이다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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