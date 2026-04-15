세종 도심서 멧돼지 2마리 출몰

아파트 활보·유리창 파손…인명피해는 없어

대전 동물원을 탈출한 늑대 '늑구'가 일주일째 포획되지 않고 있는 가운데, 인근 세종시 아파트 단지 일대에 멧돼지 2마리가 출몰했다. 도심 곳곳을 돌아다니며 상가 유리창을 파손하는 등 피해가 발생했지만 다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

기사 이해를 돕기 위한 멧돼지 이미지. 기사와는 직접적인 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

15일 세종시와 소방본부에 따르면 이날 오전 7시부터 약 1시간 동안 보람동·소담동·집현동 일대 아파트 단지 주변에서 멧돼지 출몰 신고가 30여건 접수됐다.

경찰과 소방당국은 등교 시간대 안전사고를 우려해 인력 30여명을 투입한 뒤 즉각 포획 작업에 나섰다. 그러나 대형견 크기의 멧돼지들이 도심 여러 곳을 빠르게 이동하면서 포획에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.

이 과정에서 멧돼지로 인한 인명 피해는 발생하지 않았지만 아파트 인근 상가와 한국개발연구원(KDI) 기숙사 유리창이 파손되는 등 재산 피해가 발생했다.

세종시는 재난안전문자를 통해 "노약자와 어린이는 안전에 유의하고 출근길 차량 운행 시 주의해 달라"고 당부했다.

AD

이후 오전 8시3분을 기점으로 추가 목격 신고는 접수되지 않았으며 시 재난안전실은 멧돼지들이 인근 괴화산으로 달아난 것으로 보고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>