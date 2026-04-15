전 제품군서 고른 판매 성장 기록

얼음정수기·제습기·침대 등 호조세

코웨이는 연중 최대 프로모션 '2026 코웨이페스타'의 흥행에 힘입어 올해 3월 전체 신규 렌털 판매량이 20% 이상 증가했다고 15일 밝혔다.

올해로 3회차를 맞은 '코웨이페스타'는 2월 말부터 4월 말까지 두 달간 진행되는 대규모 할인 행사다. 본격적인 프로모션이 시작된 지난 3월 한 달간 코웨이의 신규 렌털 판매는 주요 제품군 전반에서 고른 성장세를 보이며 전년 동기 대비 20% 이상 상승했다. 정수기 신규 렌털 판매량은 아이콘 얼음정수기 시리즈 판매 호조에 힘입어 전년 동기 대비 약 25% 증가했다. 또한 본격적인 더위가 시작되기 전 여름철 필수 가전을 미리 준비하려는 소비 트렌드가 확대되면서 3월 제습기 신규 렌털 판매는 전년 동기 대비 80% 이상 늘었다.

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슬립 및 힐링케어 브랜드 '비렉스(BEREX)'의 지난달 신규 침대 렌털 판매량은 전년 동기 대비 약 30% 상승했다. 특히 매트리스와 프레임을 결합해 2대를 동시에 구매하는 패키지 상품이 높은 호응을 얻으며 전체 실적을 견인했다. 침대 두 세트를 묶어 총 4대를 패키지로 주문한 대량 구매 고객도 증가했다.

이번 판매 신장은 이사·혼수 등 가전 및 가구 교체 수요를 겨냥해 렌털료 최대 15개월 50% 할인 등 실질적 혜택을 강화하며 구매 접점을 공략한 결과로 분석된다. 또 패키지 대수에 따른 추가 할인을 제공해 가족 단위 고객의 선택 폭을 넓혔다. 3대 이상 패키지 구매 시 매월 렌털료 15% 추가 할인에 최대 5개월 더 반값 할인이 중복으로 적용돼 높은 만족도를 이끌어냈다는 설명이다.

코웨이는 이번 호실적을 바탕으로 환경가전은 물론 슬립 및 힐링케어 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 한다는 전략이다. 4월 말까지 이어지는 코웨이페스타 기간 동안 전방위적 마케팅을 지속하며 상반기에도 견조한 성장세를 이어갈 방침이다.

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코웨이 관계자는 "패키지 결합 상품에 다양한 혜택을 더해 구매 편의성을 높인 결과, 여러 제품을 한꺼번에 주문하는 올인원 수요가 대폭 늘어나며 코웨이 브랜드에 대한 높은 고객 신뢰를 확인했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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