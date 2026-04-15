직원 44명 참여… 총 440만원 교차 기탁으로 상생 협력 다짐

함양군과 하동군 행정과 직원들이 고향사랑기부제의 성공적인 정착과 양 지자체 간 우호 증진을 위해 상호기부에 나섰다.

함양군은 지난 14일 함양군청 행정과와 하동군청 행정과 직원들이 고향사랑기부제 상호 기부에 참여해 서로의 지역 발전을 응원했다고 밝혔다.

함양군 행정과하동군과 고향사랑기부제 ‘상호기부’로 상생 발전 응원 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 기부에는 함양군 행정과 직원 22명과 하동군 행정과 직원 22명 등 총 44명이 동참했다. 양 기관 직원들은 각 지자체에 220만원씩, 총 440만원을 교차 기탁했다.

고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 다른 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 지역 특산물 답례품을 받을 수 있는 제도다.

이번 상호기부는 제도의 취지를 널리 알리고 인접 지자체 간 협력 관계를 강화했다는 점에서 의미를 더 하고 있다.

기부에 참여한 함양군 관계자는 "이번 상호기부가 양 군의 교류를 더욱 활성화하는 계기가 되고, 고향사랑기부제에 대한 관심 확산에도 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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함양군과 하동군은 이번 상호기부를 계기로 단순한 인접 지역을 넘어 서로의 발전을 응원하는 협력 동반자로서 우호 관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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