세르게이 라브로프 러 외무장관

베이징 기자회견서 밝혀

우크라전 관련 美협상 의사도 밝혀

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올해 상반기 중 중국을 방문할 예정이라고 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 밝혔다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 15일 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과의 접견 장소로 이동하고 있다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

러시아 타스통신에 따르면, 라브로프 장관은 15일 중국 베이징에서 기자회견을 갖고 "최종 일정은 조율 중"이라며 이같이 밝혔다. 라브로프 장관은 왕이 중국 외교부장 초청으로 전날부터 이틀간 중국을 방문 중이다.

러시아와 중국 간 관계에 관해서는 "국제적인 문제들에서 안전판 역할을 한다"며 "양국 관계는 글로벌 다수(global majority)에게 점점 더 중요해지고 있다"고 언급했다. 또 "양국은 중동 분쟁을 빌미로 글로벌 에너지 시장을 흔드는 미국의 움직임에 휘둘리지 않을 수 있다"고 치켜세웠다.

중동 분쟁에 관해서는 "풀기 매우 어려운 위기의 매듭"이라고 규정한 후 "이를 단순히 잘라내려는 시도는 성과를 내기 어려울 것"이라고 짚었다. 그러면서 "러시아는 중국을 비롯해 중동 위기로 인해 에너지가 필요한 국가들에 이를 공급할 수 있다"며 "유럽 당국자들도 러시아산 에너지 공급을 완전히 차단하려던 계획을 연기해달라고 유럽위원회에 요청하고 있다"고 주장했다.

미국과 이란 간 평화협상에서 러시아가 일정 부분 기여할 수 있을 것이란 기대감도 내비쳤다. 그는 "러시아는 이란의 농축우라늄 문제 해결에서 역할을 할 준비가 돼 있다"며 "이란의 우라늄 농축 권리는 양도할 수 없는 것"이라고 강조했다. 특히 유럽연합(EU)을 향해선 유엔(UN)의 대이란 제재를 복원하는 척하며 "가장 해로운 역할"을 했다고 지적했다.

라브로프 장관은 우크라이나 문제도 꺼냈다. 앞서 지난해 8월 미국과 러시아는 약 3시간에 걸쳐 알래스카에서 정상회담을 진행한 바 있다. 당시 휴전 조건과 영토 문제, 양국 관계 정상화 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 푸틴 대통령이 6년 만에 만났다는 상징성은 있었지만, 전쟁 종식을 위한 구체적 합의는 타결되지 않았다.

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그는 "러시아는 우크라이나 문제 관련 미국 측과의 협상을 환영하며 이를 계속할 준비가 돼 있다"면서 "러시아는 미국과 알래스카 정상회담에서 도달한 합의를 계속 이행할 의지가 있다"고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

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