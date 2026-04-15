"공직자들이 자긍심을 갖고 일하는 시청을 만들겠다."

강기윤 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 15일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

강 예비후보는 "공무원과 함께 만드는 혁신의 Happy 창원시청을 만들겠다"며 "불필요한 관행은 빼고 행정 효율은 더하고 공무원은 자긍심을 갖게 하겠다"라고 말했다.

강기윤 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 정책 공약을 발표하고 있다. [사진=이세령 기자] AD 원본보기 아이콘

그러면서 가장 먼저 적극 행정을 보호하는 안전장치로 '면책제도 시스템' 마련을 공약했다.

그는 "공직자가 적극적으로 일하다가 문제가 생겼을 때 책임을 묻지 않겠다"며 "규정에 얽매여 해결하지 못하는 민원을 창의적으로 해결했을 때 법적, 인사상의 불이익을 막아주는 면책 제도 시스템을 구축하고, 책임은 시장이 지겠다"고 강조했다.

또 "일과 삶의 균형을 맞추는 워라밸을 보장하고 성취감을 동시에 갖는 조직문화를 만들겠다"며 ▲의전 및 보고 체계 간소화 ▲불필요한 대기 시간 및 과도한 의전 관행 척결을 약속했다.

아울러 "잦은 순환보직으로 인한 전문성 결여를 방지하고 특정 분야에서 장기 근무하며 전문가로 성장하게 하겠다"라며 ▲공무원 전문직위제 확대 및 직무 전문성 강화 ▲수직적 문화 해소 ▲데이터 및 전문성에 기반한 자체 판단 및 실행 확보를 다짐했다.

이와 함께 창원시 차원에서의 정년과 정년 개시 시점 차이 축소 논의, 공무직 정년 연장 검토도 말했다.

강 예비후보는 또 "지방선거를 정책 및 공약 선거로 이끌겠다는 다짐과 함께 상대 당 후보에게도 비방이나 흑색선전이 아닌 깨끗한 선거운동을 하자고 제안한다"고 말했다.

그러면서 "거짓과 왜곡은 우리 공동체를 병들게 한다"며 "냉정한 판단으로 사실을 가려주시고 정책과 자질을 기준으로 선택해 주시길 시민 여러분께 호소한다"라고 했다.

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이어서 "이번 선거에서 어떠한 불법과 편법에 기대지 않겠다"면서 "오직 정책으로 승부하고 이번 선거를 과거의 낡은 정치와 결별하는 출발점으로 만들겠다"라고 덧붙였다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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