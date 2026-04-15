'서울대 10개 만들기', 거점국립대 3곳 집중 지원…"지·산·학·연 거점대로 육성"

15일 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안' 발표

"졸업한 대학의 지역에서 연구, 취업까지"

올해 3곳 선정, 1000억원 내외 추가 예산 지원

정부가 국정과제인 '서울대 10개 만들기' 실현을 위해 올해 거점국립대 3곳을 우선 선정하고, 지·산·학·연의 중심지로 육성하기로 했다. 당초 계획대로 거점국립대 9개를 한꺼번에 지원하기보다 선택과 집중을 통해 사업 속도를 높이는 데에 무게를 뒀다. 3개 대학은 지역 내에서 교육·연구 거점 역할을 할 수 있도록 대학별 특성을 강조한 '성장엔진' 분야와 '인공지능(AI)' 분야에 패키지 지원을 받게 되며 이에 따른 추가 예산은 학교당 1000억원 내외가 될 전망이다.

15일 최교진 교육부 장관은 정부세종청사에서 이 같은 내용을 담은 '성장엔진 연계 지역 인재 양성방안'을 발표했다. '5극3특' 권역별 성장엔진(전략산업) 분야에서 기업이 필요로 하는 우수 인재를 양성하고, 지역 내 기업과 인재가 함께 성장할 수 있도록 함으로써 국가 균형 발전을 꾀하겠다는 구상이다. 졸업한 대학이 있는 곳에서 연구, 취업까지 할 수 있도록 해 수도권 쏠림 현상을 완화하려는 취지가 담겼다.

학부-대학원-연구소 패키지 지원…'성장엔진·AI' 집중 투자

우선, 교육부는 올해 3개 거점국립대에 성장엔진 분야의 '브랜드 단과대학 및 특성화 융합연구원'을 설립해 학부-대학원-연구소를 하나로 묶어(패키지) 지원한다. 브랜드 단과대는 대학이 있는 지역의 성장엔진 산업(조선·신재생에너지 산업 등)과 연계된 특성화된 단과대학을 말한다.

기업 입장에서는 성장엔진 현장에 즉시 활용 가능한 핵심 인재를 확보할 수 있고, 학생은 졸업 후 지역 내에서도 연관 기업에 취업할 수 있다.

해외에서는 학생이 입학과 동시에 다이슨 직원으로 채용되는 '다이슨 공과대학'과 재학 중 정규직원으로 급여를 받고 이수 후 채용이 보장되는 '롤스로이스 학위 도제제도' 등이 대표적인 사례로 꼽힌다. 교육부는 브랜드 단과대학을 통해 학교당 학부 300명, 대학원 150명 내외의 산학 일체형 핵심 인재가 양성될 것으로 기대하고 있다.

3개 대학은 '지역 AI 교육·연구'의 거점으로도 육성된다. 이 신규 사업에 들어가는 예산은 올해 교당 100억원이다. AI 교육을 특정 학과가 아닌 대학 전반에 확산하고자, 이들 대학에는 AI 학사조직과 AI 융합교육 및 연구를 총괄하는 총장 직속 전담 기구를 둘 방침이다. 아울러 AI 개발자 전문 교육과정을 재설계하고, 비전공자가 각자의 전공 지식과 AI를 결합하는 분야별 AI 융합교과를 개발하게 된다.

교육부는 상반기 중 '2026년 3개교 패키지 지원대학 선정계획'을 안내하고, 대학별 구체적 실행 계획이 담긴 신청서를 제출받을 예정이다. 최종 선정 절차는 올해 8월로 예상되는 산업통상부의 성장엔진 확정 이후 진행된다.

모든 거점국립대에 5448억원 지원, '지역인재 양성'

교육부는 3개 대학 외에 다른 거점대학들도 기업·산업 현장과 밀착해 지역 인재를 양성하도록 올해 총 5448억원을 지원한다. 기업이 필요한 인재를 직접 양성하는 '채용조건형 계약학과'를 수도권 대학 수준으로 대폭 확대하는 게 골자다. 강의실 안의 이론 교육을 넘어 실제 산업 현장의 문제를 해결하는 현장 프로젝트 기반 교육도 강화한다.

또한, 전공과 관계없이 모든 학생이 AI 기초 역량과 윤리적 소양을 갖출 수 있도록 'AI 기본교육 필수 이수제'를 도입하고, 해외 대학과의 학점 교류와 인턴십 기회도 대폭 확대하기로 했다. 창업에 도전할 수 있도록 학사 제도도 유연화함으로써 지역대학이 새로운 산업을 창출하는 혁신 거점으로 거듭나도록 지원하기로 했다.

아울러 거점국립대의 혁신 성과를 지역 내 모든 대학으로 확산, 동반 성장할 수 있도록 기존 시도별 공유대학을 '5극 3특 초광역권'으로 확장하고 공동교육을 넘어 인프라 공유, 공동 연구, 창업 지원 등 대학 간 자원 공유의 범위를 확대한다. 이를 위해 교육부가 앞서 발표한 '지역성장 인재양성체계(앵커)' 사업을 통해 5극 3특 권역별 공유대학에 총 1200억원을 지원한다.

교육부는 "비수도권 공공기관의 지역인재 의무채용 활성화, 지역의사선발전형 도입 등 우수 인재의 정주 기반을 확보할 것"이라며 "범부처 협의체를 통해 지역 내 취업, 정주 여건을 계속 개선하겠다"고 말했다.

거점국립대 학생 1인당 교육비, 서울대 70% 수준으로

교육부는 거점국립대에 대한 전폭적 지원이 실질적인 교육의 질 개선으로 이어질 수 있도록 '성과 중심'의 혁신도 병행한다.

교원 승진과 정년 보장 심사 기준을 '브랜드 단과대학'부터 수도권 주요 사립대 수준으로 강화하고, 엄격한 실적평가 체계를 새로 마련하는 등 강도 높은 내부 혁신 방안을 마련하도록 할 계획이다.

특히 패키지 지원대학 3곳에 대해서는 대학-지방정부-민간(기업) 공동으로 권역별 특성에 맞는 핵심성과지표(KPI)를 수립해 관리하도록 할 예정이다.

아울러 교육부 재정지원 확대와 대학별 자체 수익 확충을 통해 거점국립대 학생 1인당 교육비를 서울대의 70% 수준(2030년 약 4400만원)까지 높이기로 했다. 현재 거점국립대 학생의 1인당 교육비는 서울대의 40% 수준이다. 또한 거점국립대의 혁신이 장기적으로 제도화할 수 있도록 가칭 '국립대학법' 제정도 추진한다.

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최교진 교육부 장관은 "수도권 일극 체제를 극복하기 위해 지역인재 양성은 필수 과제"라며 "국민주권정부 5년간 지방대학 육성을 통해 수도권-비수도권 대학 간 격차 해소를 넘어 지역 인재가 국가 성장의 핵심 원동력이 되는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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