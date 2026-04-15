뉴욕에서 한국 경제 투자설명회

정부, 자본시장 선진화 총력

피지컬 AI 대전환 시대 선도

미국을 방문 중인 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 월가 금융권 인사들에게 지금 한국에 투자하면 각 투자사에도 이득이 되니 성공의 과실을 함께 누리자고 제안했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 주UN 대한민국 대표부에서 열린 한국경제 투자설명회(IR)를 개최, 월가 주요 투자자들에게 중동상황 대응현황과 정부 경제정책방향 등을 설명하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 14일(현지시간) 주유엔(UN) 대한민국 대표부에서 열린 한국경제 투자설명회(IR)에서 "인공지능(AI) 및 반도체는 한국 경제의 엔진이며, K컬처로 대표되는 한국의 소프트파워도 놀라운 수준으로 강해졌다"며 이같이 말했다. 이번 설명회에는 시티, 골드만삭스 등 글로벌 대형 투자은행(IB)과 JP모건, 모건스탠리, 스테이트스트리트, 블랙록, 노던트러스트 등 글로벌 대형 자산운용사를 비롯해 13개 주요금융기관 등에서 약 20명의 고위급 임원들이 참석했다.

구 부총리는 "최근 세계 경제는 중동 전쟁의 발발, 에너지 가격 상승 등으로 변동성이 매우 높아졌다. 이럴 때일수록 국가별 실력차이가 드러난다고 생각한다"면서 "한국은 단기적으로는 추경 편성 등 적극적 재정정책, 금융시장 안정화 패키지 등을 통해 대외 충격에 대응 중"이라고 말했다. 이어 "보다 근본적으로는 한국 정부가 자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 삼고, 글로벌 스탠더드에 맞게 선진화하는 데 총력을 기울이고 있다"고 강조했다. 구 부총리는 3차례 상법 개정과 세제 개편, MSCI 선진국 지수 편입을 위해 향후 24시간 외환시장 운영, 역외 원화 결제 가동도 신속하게 시행할 것이라며 "이러한 조치들은 한국 자본 시장이 정당한 코리아 프리미엄을 인정받을 수 있도록 모멘텀을 형성할 것"이라고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 주UN 대한민국 대표부에서 열린 한국경제 투자설명회(IR)를 개최, 행사 시작에 앞서 월가 주요 투자자들과 대화를 하고 있다. 재정경제부 원본보기 아이콘

구 부총리는 "한국은 세계 최고의 반도체 산업과 첨단분야 제조 역량을 모두 갖춘 국가로서, 그래픽처리장치(GPU)·데이터·인력 등 AI 인프라 구축과 그래핀·초전도체·소형모듈원전(SMR) 등 전략기술 육성 등에 정책적 역량을 결집해 '피지컬 AI 대전환' 시대를 선도해 나갈 것이라고 말했다. 한국 경제의 혁신능력과 자본시장 개혁 노력이 글로벌 투자자에게 새로운 투자 기회를 제공할 것"이라며 "한국을 믿고 적극투자해 달라" 요청했다,

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참석자들은 AI 대전환 전략, 중동전쟁 상황에 대한 대응 등 한국 정부의 주요 정책 방향에 대해 질의를 하며 한국 경제에 큰 관심을 보였다. 구 부총리는 이재명 대통령이 지난해 9월 뉴욕 투자설명회에서 "한국 주식 시장에 관심을 가져주기를 부탁하지만 한국 국민들보다 너무 빨리 들어오실까봐 걱정이 된다"고 했던 말을 인용하면서 "만약 아직도 투자하지 않았다면 이제는 들어와도 될 것 같다"고 화답했다. 사회를 맡은 시티은행의 제이 콜린스 부회장은 "구 부총리의 바이 코리아라는 메시지가 뇌리에 깊이 남는다"고 말했다. 구 부총리는 16~17일에는 워싱턴D.C.에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석한다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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