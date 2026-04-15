단식 닷새째

"재심 기각 결정은 존중"



오는 6월3일 전국동시지방선거 전북도지사 경선에서 패배한 안호영 더불어민주당 의원이 전날 최고위원회가 중앙당 재심위원회 기각 결정을 의결한 데 대해 "절차상 더이상 다툴 방법이 없는 만큼 당원의 한 사람으로서 절차를 존중하겠다"고 밝혔다. 다만 그는 후보로 선출된 이원택 의원에 대해 윤리감찰단이 재감찰을 진행할 때까지 단식을 이어가겠다고 했다.

안 의원은 15일 국회 본청 앞에서 기자회견을 열고 "재심 결과는 존중하겠다"면서도 "재감찰 요구는 철회하지 않겠다. 재감찰이 시작되고 그 결과가 나올 때까지 단식을 이어가겠다"고 말했다.

(서울=연합뉴스) 배재만 기자 = 6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 후 이 후보의 '식사비 대납' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성을 벌이고 있는 안호영 의원이 15일 국회 본청 앞 농성장에서 입장 발표를 하고 있다. 2026.4.15 scoop@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

이날로 단식 닷새째인 그는 "이번 재심 과정에서 제가 일관되게 요구한 윤리감찰단의 추가 조사 필요성이 반영되지 않은 점에 대해서 매우 유감으로 생각한다"며 "최초 윤리 감찰은 촉박한 시간을 이유로 전화 몇통으로 졸속하게 끝이 났다. 그 결과 이 후보에 대해 잠정적으로 혐의없음이라는 면죄부가 주어졌고 이 후보는 그 결과를 선거에서 유리하게 활용했다"고 했다.

안 의원은 "반면 김관영 지사에 대해서는 매우 엄격한 절차가 진행됐다. 이 때문에 전북도민께서는 민주당의 이중잣대라는 비판을 하고 있다"고 했다.

그러면서 "지금 문제 핵심은 특정 후보 개인의 유불리가 아니라 당의 공정성에 대한 국민과 당원의 신뢰가 흔들리고 있다는 점"이라며 "전 국민께서 납득할 수 있는, 우리 당원께서 납득할 조치가 반드시 있어야 한다"고 강조했다.

안 의원은 이날 추가로 확보한 자필 진술서를 공개하며 해당 내용을 민주당 사무총장 등에 전달할 예정이라고 전했다. 그는 "졸속 감찰의 오명을 벗고 민주당이 공정한 정당이라는 신뢰를 다시 얻기 위한 길"이라고 덧붙였다.

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앞서 민주당 윤리감찰단은 이원택 의원의 '제3자 식사비 대납' 의혹과 관련해 지난 8일 '혐의없음'으로 결론 내렸다. 그보다 앞서서는 김관영 전북지사가 지난해 11월 전주의 한 식당에서 청년 당원 등에게 대리기사비를 주는 CCTV 영상이 공개되면서 당에서 제명된 바 있다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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