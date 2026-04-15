국립산림과학원은 목재 펄프로 친환경 고기능 소재 '셀룰로스 나노섬유(CNF)'를 제조할 수 있는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

이 기술은 기존 제조 공정에 사용되는 고가의 산화제를 재사용할 수 있게 해 생산비용을 줄이고 환경오염을 저감하는 과제를 동시 해결한 것이 핵심이다. 특히 셀룰로스 나노섬유는 앞으로 플라스틱을 대체할 소재로 활용될 가능성이 점쳐진다.

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셀룰로스는 식물 세포벽의 주요 구성 성분이다. 재생가능·생분해성·높은 기계적 강도·우수한 화학적 안정성 등 특성을 가진 대표 친환경 소재로도 꼽힌다.

특히 셀룰로스를 나노 수준으로 분해한 셀룰로스 나노섬유는 친환경 플라스틱을 대체할 수 있는 소재로, 고강도 복합재·필터 및 분리막·이차전지 소재 등 다양한 산업 분야에서 활용성이 큰 것으로 알려졌다.

다만 그간 CNF 제조 공정에서는 TEMPO 산화법이 널리 사용돼 고가의 산화제를 1회 사용한 후 폐기해야 하는 탓에 화학물질이 포함된 폐수 발생과 공정비용 증가 등 문제를 떠안았다.

산림과학원이 개발한 제조 기술은 이러한 문제를 개선, 산화 반응 후 남은 용액(산화여액)을 회수·재사용할 수 있게 한다.

산화 반응 후 고형분과 액체를 분리해 산화여액을 회수하고, 이를 신규 산화제와 혼합해 다시 공정에 투입함으로써 최대 3~5회까지 재사용이 가능하도록 한 것이다.

이를 통해 산화제 사용량 절감과 폐수 발생 최소화, 생산 비용 절감 효과를 두루 확보할 수 있게 됐다는 게 산림과학원의 설명이다.

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전상진 임산소재연구과 박사는 "산림과학원이 개발한 기술은 목재 기반 소재의 친환경성과 경제성을 동시에 높였다는 점에서 의미를 갖는다"며 "향후 플라스틱 저감 정책과 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 핵심 기술로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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