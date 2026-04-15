핀다, 5년간 중저신용자 대출 11조원 연결…"포용금융 확대"

저축은행 한도조회 10억건

중저신용자 비중 85%

핀테크 기업 핀다는 최근 5년간 중저신용자 대상으로 약 11조원의 대출 상품을 연결했다고 15일 밝혔다.

핀다에 따르면 2020년 5월부터 누적 대출 약정금액은 약 14조원이다. 이 중 신용점수 400~700점대인 중저신용자 대출 약정금액은 총 10조6316억원으로 집계됐다.

신용점수별로는 600점대가 5조6000억원으로 가장 많았다. 700점대와 500점대 고객이 각각 3조원, 2조2000억원이었다.

핀다 중저신용자들의 대출 승인율은 평균 55.1%이며, 600점대가 62%로 가장 높았다. 500점대는 42%, 400점대는 20%가량이다.

중저신용자가 주로 찾는 저축은행 기준 한도조회는 누적 10억건에 달했다. 이 가운데 중저신용자 조회건수가 약 8억3000만건으로 85%를 차지했다. 기존 은행권이 고신용자 중심으로 운영되는 데 반해 핀다가 중저신용자의 실질적인 금융 탐색 채널로 기능하고 있음을 보여준다.

최근 3년간 1분기 기준 핀다 중저신용자들의 저축은행 한도조회 비중은 순서대로 85.6%, 86.9%, 87.7%로 꾸준히 증가했다. 또한 2023~2025년 저축은행 상품 대출 신청 건 가운데 90% 이상이 중저신용자(400~700점대)로부터 발생했으며 약정 금액은 6조원을 웃돈다.

핀다는 제도권 금융 접근이 어려운 신용점수 400점 미만 초저신용자로 포용 범위를 확대하고 있다. 관련 대출 공급액은 2020년 연간 3억원에서 이듬해 13억원으로 늘었고, 지난해엔 전년 대비 300% 가까이 늘어난 114억원을 기록했다.

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핀다 관계자는 "핀다는 96개 제휴 금융사 중 2금융권 해당 기관이 66개에 달할 만큼 중저신용자의 금융 접근성 증대는 물론 2금융권 여신 역량 강화에도 기여하고 있다"며 "앞으로도 다양한 금융 상품을 연계하면서 포용금융을 선도하는 대출 중개 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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