금호타이어가 기존 온·오프라인 통합 플랫폼인 '타이어프로 온라인몰'을 리뉴얼하고, 새로운 멤버십을 결합한 O2O(온·오프라인 연계) 서비스 '타이어프로 플러스(TIREPRO+)'를 선보인다고 15일 밝혔다.

타이어프로 플러스는 타이어 구매부터 장착, 사후 관리까지 이어지는 전 과정을 하나의 흐름으로 연결한 통합 서비스로, 고객 편의성과 접근성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 고객은 온라인에서 제품을 선택하면, 전국 타이어프로 유통망과 연계된 네트워크를 통해 편리하게 타이어 관리 서비스를 제공받을 수 있다. 특히 ▲당일 및 휴일 장착 ▲타이어 보관 ▲교체 대행 서비스 등 고객 라이프스타일에 맞춘 편의 서비스를 강화했다.

상시 5% 할인과 더불어 타이어 공기압, 마모도 점검 등 '6대 무상 점검' 서비스와 디지털 워런티 시스템을 도입해 구매 이후의 사후 관리까지 책임지는 통합 지원 체계를 구축했다.

금호타이어는 타이어프로 플러스를 통해 전국 타이어프로 매장과 온라인 플랫폼을 유기적으로 연결하여 고객 접점을 확대하고, 매장별 특화된 서비스 운영을 통해 차별화된 고객 경험을 제공할 계획이다. 단순 제품 판매를 넘어 고객 중심의 통합 서비스 체계를 구축하고, 데이터 기반 맞춤형 서비스 역량을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

금호타이어는 타이어프로 플러스 출시를 기념해 이날부터 오는 5월 14일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 신규 가입 고객 대상 할인 혜택과 추천인 기반 추가 혜택, 한정 특가 이벤트, 구매 및 리뷰 참여 고객 대상 리워드 등 다양한 프로모션을 통해 초기 고객 유입과 구매 전환을 확대할 예정이다. 서비스 제공 매장 등 보다 자세한 내용은 타이어프로 온라인몰 홈페이지와 앱(APP), 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

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김성 금호타이어 한국영업부문장 상무는 "타이어프로 온라인몰은 전국 유통망과 연계된 플랫폼으로 단순한 판매 채널을 넘어 고객 유입과 매출을 동시에 확대하는 핵심 거점"이라며 "앞으로도 플랫폼 기반 서비스를 고도화해 고객 중심의 타이어 구매 및 관리 환경을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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