암참 '2026 국내 경영환경 설문조사'

규제·노동 구조적 제약에 경쟁력 약화

홍콩에 뒤처지며 2위→3위

주한미국상공회의소(암참)가 실시한 '2026 국내 경영환경 설문조사'에서 한국의 아시아·태평양 지역본부(RHQ) 선호도가 3위로 하락한 것으로 나타났다. 그간 싱가포르에 이어 2위를 유지해왔으나, 이번 조사에서는 홍콩에 뒤처지며 순위가 한 단계 내려갔다.

암참은 2026년 설문 결과를 통해 글로벌 기업들이 한국을 안정적인 시장으로 평가하면서도, 규제와 노동 제도를 중심으로 한 구조적 제약이 경쟁력을 제한하고 있다는 인식이 확인됐다고 15일 밝혔다. 특히 역내 지역본부 유치 경쟁이 심화되는 상황에서 이 같은 요인이 한국의 입지에 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다.

전반적인 경영 환경 평가는 순긍정 23.4%로 비교적 양호한 수준을 유지했다. 다만 기업들의 투자와 고용 전략은 보수적으로 나타났다. 응답 기업의 46.9%는 투자 규모를 현 수준으로 유지할 계획이라고 밝혔으며, 60% 이상이 고용 역시 유지할 것이라고 응답했다. 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 안정 중심의 경영 기조가 강화되고 있는 것으로 풀이된다.

규제 환경에 대한 부담도 여전히 높은 수준이다. 응답자의 68.8%는 국내 규제 환경을 '제약적' 또는 '매우 제약적'이라고 평가했다. 이는 현행 규제 여건이 기업 활동에 상당한 제약 요인으로 작용하고 있으며, 지역본부 유치 경쟁력 약화로 이어지고 있음을 시사한다.

지역본부 입지 경쟁력 평가에서는 한국이 11.8%로 3위를 기록했다. 싱가포르(58.8%)와 홍콩(17.6%)과의 격차도 뚜렷하게 나타났다. 이는 한국의 투자 및 경영 환경 경쟁력이 주요 아시아 경쟁국 대비 상대적으로 낮게 평가되고 있음을 보여준다.

지역본부 유치의 주요 제약 요인으로는 ▲노동 정책 및 노동시장 유연성(71%) ▲글로벌 기준과의 정합성이 낮은 규제(61%)가 꼽혔다. 이 밖에도 경영진의 법적 리스크와 규제 불확실성 등이 부담 요인으로 지목됐다. 이러한 요인들은 단기적인 투자 결정뿐 아니라 기업의 중장기 전략 전반에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이 같은 제약은 인공지능(AI) 등 미래 산업 분야에서도 이어지고 있다. 응답 기업들은 데이터 활용 여건, 국경 간 데이터 이전, AI 규제 및 거버넌스의 명확성, 클라우드 인프라 접근성, AI 인재 확보 등과 관련한 제도 개선 필요성을 제기했다.

MSCI 선진국 지수 편입 준비도에 대해서는 평가가 엇갈렸다. 응답자의 36%는 '준비가 되어 있거나 순항 중'이라고 답한 반면, 39%는 '부분적으로 준비된 상태', 25%는 '준비가 미흡하거나 해당 없음'이라고 응답했다.

응답 기업들은 개선 과제로 ▲규제의 투명성·일관성·예측 가능성 제고 ▲글로벌 기준과의 정합성 강화 ▲해외 기업에 대한 공정하고 개방적인 시장 접근 보장 등을 제시했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "한국이 지역본부 선호도에서 3위로 내려온 것은 아쉬운 결과이지만, 동시에 경쟁력 강화를 위한 분명한 신호이기도 하다. 한국은 여전히 안정성과 성장 잠재력을 갖춘 시장인 만큼, 규제 예측 가능성과 노동시장 유연성 등 구조적인 과제를 개선한다면 충분히 반등할 수 있다"고 밝혔다.

이어 "글로벌 기업 유치 경쟁이 더욱 치열해지는 상황에서, 지금이야말로 국제 기준에 부합하는 실질적인 제도 개선을 추진해야 할 중요한 시점"이라며 "암참은 주요 이해관계자들과 긴밀한 논의를 이어가는 한편, 구체적인 정책 제언을 지속적으로 제시해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 암참은 이달 말 연례 '국내 비즈니스 환경 인사이트 리포트'를 발표할 예정이다.

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암참은 향후 정부 및 산업계와 협력을 강화해 정책 논의를 이어가고, 지역본부 유치 경쟁력 제고와 금융 허브 도약, 혁신 생태계 강화를 위한 제도 개선을 지원할 계획이다. 아울러 오는 21일 '2026 국내 기업환경 세미나'를 열고 이번 조사 결과를 바탕으로 규제 환경 개선과 투자 활성화 방안을 논의할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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