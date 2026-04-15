LG전자 공식 온라인 브랜드숍 'LGE닷컴'이 채널A 예능 '하트시그널' 시즌5에 LG 가전 15종을 비롯해 약 1억1400만원 상당의 인테리어 제품을 협찬했다.

하트시그널은 '시그널하우스'에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰·분석하며 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다. 매 시즌 높은 화제성과 시청률을 기록한 프로그램인 만큼 방영 전부터 시청자들의 큰 기대를 모았다.

하트시그널 시즌5 방송 장면. LG전자 한국영업본부 AD 원본보기 아이콘

LG전자가 이번에 협찬한 전자제품은 올레드 TV, 이동형 라이프스타일 스크린, 의류관리기, 로봇청소기, 공기청정기, 정수가습가전, 안마의자, 빔프로젝터, 냉장고, 와인셀러, 얼음정수기, 광파오븐, 인덕션 등으로, 앞으로 출연자들이 시그널하우스에서 생활하는 가운데 자연스럽게 사용 장면들이 노출될 예정이다.

LG 시네빔 쇼츠와 무드메이트는 생활 가전은 아니지만, 출연자들이 상황과 취향에 따라 다양한 분위기를 연출할 수 있도록 지원한 빔프로젝터 신제품이다. 특히, 지난해 11월 출시된 LG 무드메이트는 거실 스탠드 조명 형태에, 빔프로젝터뿐 아니라 인테리어 조명, 고음질 블루투스 스피커 기능까지 모두 담은 신개념 빔프로젝터다.

LGE닷컴은 현재 홈스타일 플랫폼에서 판매 중인 허먼밀러, 잭슨카멜레온, 이스턴에디션, 플로스, 애즈펙트, 몬스트럭쳐 등 프리미엄 디자인 브랜드들의 리빙·인테리어 제품도 대거 협찬했다. LG전자는 자체 직접 판매(D2C) 플랫폼인 LGE닷컴의 라이프스타일 플랫폼화를 추진 중이다.

하트시그널 시즌5 방송 장면. LG전자 한국영업본부 원본보기 아이콘

오성택 LG전자 한국마케팅커뮤니케이션담당은 "고객들이 인기 예능 프로그램을 통해, 보다 편리한 일상을 만들어주는 동시에 세련되고 감각적인 인테리어를 연출해주는 가전과 인테리어 제품들을 미리 경험해보실 수 있도록 협찬을 결정했다"며 "앞으로도 LGE닷컴의 다양한 프리미엄 셀렉션을 바탕으로 고객들에게 한발 앞선 라이프스타일을 선보일 것"이라고 말했다.

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한편, LG전자가 지난해 11월 론칭한 LGE닷컴 홈스타일은 고객이 집 안 공간을 보다 쉽고 편리하게 설계·연출할 수 있도록 지원하는 스타일링 플랫폼으로, 현재 가구, 조명, 패브릭, 주방용품, 인테리어 소품 등 국내외 500여 브랜드, 3만여 개 제품이 입점해 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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