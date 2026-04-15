총점 88점 단독 1위…S24U·S25U 이어 3년 연속

상위 30개 제품 중 유일한 배터리 만점

유럽 7개국서도 소비자연맹지 선정 최고 스마트폰 올라

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 214,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 206,500 2026.04.15 개장전(20분지연) 관련기사 "머리카락 굵기 수천 분의 일까지 차단"…국내 최다 NSF 인증 받은 '비스포크 AI 얼음정수기' 전쟁 협상 ‘노이즈’는 매수 기회? 실적 기대주 저점 매수 나서볼까 "네 이름 있어?" 삼성전자 사내 메신저 '시끌'…'블랙리스트' 유포 정황에 경찰 수사 의뢰 전 종목 시세 보기 는 최신 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 울트라가 미국 소비자 전문지 컨슈머리포트가 발표한 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다고 15일 밝혔다.

컨슈머리포트는 미국 소비자연맹이 발간하는 소비재 전문 월간지로, 주요 제품에 대해 업체별 성능과 가격 등을 비교해 소비자에게 제공한다.

S26 . 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

이번 평가로 갤럭시 S26 울트라는 갤럭시 S24 울트라와 갤럭시 S25 울트라에 이어 컨슈머리포트 스마트폰 평가에서 3년 연속으로 1위 자리에 오르게 됐다.

갤럭시 S26 울트라는 성능 평가와 신뢰도, 만족도를 종합해 총점 88점으로 단독 1위에 올랐다. 특히 컨슈머리포트의 성능 평가 항목 10개 중 ▲디스플레이 ▲후면 카메라 이미지 품질 ▲배터리 ▲내구성 ▲사용 편의성 등 7개 분야에서 5점 만점을 받았다.

갤럭시 S25 울트라와 갤럭시 S24 울트라가 각각 87점으로 공동 2위를 기록했다.

컨슈머리포트는 갤럭시 S26 울트라에 배터리 항목 만점을 부여한 이유에 대해 "6.9형 대화면임에도 불구하고 테스트 기기 중 배터리 성능이 가장 긴 51시간 30분의 사용 시간을 기록했다"고 설명했다. 스마트폰 평가 상위 30개 제품 중 배터리 항목 만점을 받은 건 갤럭시 S26 울트라가 유일하다.

애플의 아이폰 16 프로 맥스와 아이폰 17 프로 맥스는 86점으로 갤럭시 S25 플러스와 함께 공동 4위를 기록했다.

한편, 갤럭시 S26 울트라는 영국 '위치', 프랑스 '크 슈아지르', 이탈리아 '알트로콘슈모', 스페인 '오씨유', 포르투갈 '데코 프로테스트', 벨기에 '테스트 아차트', 스웨덴 '레드앤론' 등 유럽 주요 국가에서도 소비자연맹지들이 꼽은 최고의 스마트폰에 선정됐다.

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특히, 이탈리아와 스페인, 포르투갈, 벨기에에서는 각 소비자연맹지의 전문가들이 테스트한 제품 중 최고를 의미하는 '베스트 오브 테스트' 어워드를 획득했다.

삼성전자는 최신 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 울트라가 미국 소비자 전문지 컨슈머리포트가 발표한 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다고 15일 밝혔다. 컨슈머리포트 1위에 오른 갤럭시 S26 울트라. 삼성전자 원본보기 아이콘

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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