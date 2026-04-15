등교 150m 앞두고 실종돼

가방·신발 이어 결국 시신 발견

타살 가능성 등 모든 가능성 수사

일본에서 등굣길에 사라진 11세 초등학생이 실종 3주 만에 시신으로 발견되면서 사회적 충격이 커지고 있다.

14일 연합뉴스TV는 NHK 등 현지 언론을 인용해 13일 오후 4시 45분쯤 교토 난탄시 산속에서 어린아이로 추정되는 시신이 발견됐다고 보도했다. 일본 교토부 경찰은 해당 시신이 지난달 23일 실종된 초등학생 아다치 유키(11)일 가능성이 높은 것으로 보고 신원 확인을 진행 중이다.

지난달 23일 실종된 초등학생 아다치 유키 군. NHK AD 원본보기 아이콘

아다치는 실종 당일 오전 8시쯤 부친의 차를 타고 등교하던 중 학교에서 약 150m 떨어진 지점에서 하차한 뒤 자취를 감췄다. 이후 담임교사가 출석을 확인하는 과정에서 등교하지 않은 사실이 확인되면서 실종 사실이 드러났다. 그러나 사건 초기부터 수사는 난항을 겪었다. 학교 주변 방범 카메라와 인근 폐쇄회로(CC)TV 어디에도 아다치의 모습이 포착되지 않았고, 목격자 진술도 전혀 나오지 않았기 때문이다.

일본 경찰과 소방 당국은 연인원 1000여 명을 투입해 대대적인 수색에 나섰지만, 행적은 오리무중이었다. 실종 6일째인 지난달 29일, 학교에서 약 3㎞ 떨어진 산속에서 아다치의 노란색 가방이 발견되면서 수사가 새로운 국면을 맞았다. 해당 가방은 친척이 발견했으며, 발견 장소가 어린아이가 혼자 이동하기 어려운 산길이라는 점에서 타인의 개입 가능성에 무게가 실렸다. 이어 지난 12일에는 가방 발견 지점에서 약 5㎞ 떨어진 산속에서 아다치의 것으로 추정되는 신발이 발견됐다. 경찰은 이 일대를 집중적으로 수색한 끝에 하루 만에 시신을 발견했다.

시신 발견 장소는 자택에서 약 8㎞, 초등학교에서는 약 2㎞ 떨어진 산속으로 확인됐다. NHK 원본보기 아이콘

시신 발견 장소는 자택에서 약 8㎞, 초등학교에서는 약 2㎞ 떨어진 산속으로 확인됐다. 발견 당시 시신은 군청색 상의와 베이지색 바지를 착용하고 있었으며 신발은 신지 않은 상태였다. 이는 실종 당시 복장과 유사한 것으로 전해졌다. 경찰은 시신의 부패 상태로 미뤄 사망 후 상당한 시간이 지나간 것으로 보고 있으며, 발견 당시 성별 식별이 어려웠던 것으로 알려졌다.

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현재 경찰은 시신의 신원을 최종적으로 확인하는 한편, 사건 경위와 사망 원인에 대해 다각도로 수사를 진행하고 있다. 특히 아이가 스스로 산속까지 이동했을 가능성이 작다는 점에서 범죄 연루 여부에 수사력이 집중될 것으로 보인다. 이번 사건은 실종 당시부터 CCTV와 목격담이 전혀 없는 '완전 공백' 상황이 이어지며 일본 사회에 큰 불안을 안긴 바 있어, 향후 수사 결과에 관심이 집중되고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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