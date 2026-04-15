국내 정수기 시장 본격 공략

급속 가열 기술 및 이중 보호 시스템

5월6일까지 '와디즈'서 선공개

중국 가전업체 드리미 테크놀로지(Dreame Technology)가 신형 정수기 'C10'을 국내 시장에 첫 출시한다.

드리미는 C10 정수기를 선보이며 국내 정수기 시장 공략에 나선다고 15일 밝혔다. 이번에 선보이는 C10 정수기는 즉각적인 냉온수 제공 기능을 앞세워 빠르고 정밀한 온수 경험을 완성했다. '플래시핫(FlashHot)' 급속 가열 기술을 통해 원하는 온도의 온수를 빠르게 제공하며, 음료 종류에 따라 정밀한 온도 설정이 가능하다.

또한 다층 복합 필터와 UV 살균을 결합한 이중 보호 시스템을 적용해 배수관 내 박테리아를 제거하고 2차 오염 가능성을 낮췄다. 장기간 사용 환경에서도 위생 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 설계해 사용자 신뢰도를 높였다.

정수기 'C10'. 드리미 테크놀로지(Dreame Technology). AD 원본보기 아이콘

별도 설치가 필요 없는 무설치형 구조를 채택해 공간 활용성도 높였다. 물탱크 방식으로 설계돼 가정은 물론 1인 가구, 사무실 등 다양한 환경에서 활용할 수 있다.

드리미는 초기 수요를 확보하고 소비자 접점을 넓히기 위한 전략으로 크라우드펀딩 클랫폼인 '와디즈'에서 C10 정수기를 선공개한다. 최근 생활가전 업계 전반에서 신제품을 크라우드 펀딩 형태로 선공개해 시장 반응을 사전에 확인하는 전략이 확산되고 있다.

C10 정수기의 와디즈 사전판매는 오는 5월 6일까지 진행되며, 모든 사전구매 고객들에게 필터를 사은품으로 증정한다. 이후 라이브방송 및 공식 사이트를 비롯해 네이버, 쿠팡 등 온라인 채널은 물론 전자랜드 등 오프라인 채널도 확보하며 유통망을 넓히고 가격 안정성을 확보할 계획이다.

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드리미 관계자는 "C10은 빠른 냉온수 제공과 위생 기술을 결합해 일상 속 음용 경험을 개선하는 데 초점을 맞춘 제품이다"며 "앞으로도 다양한 생활 가전 영역으로 제품 포트폴리오를 확장하며 스마트 홈 생태계를 기반으로 차별화된 사용자 경험을 제공해 나갈 계획"이라고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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