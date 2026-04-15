8일간 관광·휴양 함께 즐겨

노랑풍선이 호주 시드니와 남태평양 휴양지 피지를 함께 즐길 수 있는 프리미엄 허니문 상품을 선보인다고 15일 밝혔다.

'호주·피지 8일 세미패키지'는 티웨이항공을 통해 출발해 시드니 2박과 피지 3박으로 구성된 8일 일정이다. 장거리 이동 구간에는 비즈니스 클래스 업그레이드를 적용하고 피지에서는 인터컨티넨탈 리조트&스파 클럽 스위트룸 숙박을 포함해 프리미엄 휴양 경험을 강화했다.

호주 시드니 오페라하우스 전경. 노랑풍선 제공 AD 원본보기 아이콘

피지 인터컨티넨탈 리조트 전경. 노랑풍선 제공 원본보기 아이콘

여행 일정으로는 시드니의 경우 시드니 동물원, 블루마운틴, 루라 마을, 아이스버그, 하버브리지, 오페라하우스 등 주요 명소를 방문한다. 피지에서는 전 일정 인터컨티넨탈 리조트에 머물며 휴식을 즐길 수 있다. 자유 일정을 중심으로 한 휴양 구성과 함께 전통 마을 방문, 전통 마사지 체험, 시내 관광, 재래시장 방문 등 현지 문화 체험 요소도 포함했다.

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노랑풍선 관계자는 "최근 허니문 고객들은 이동의 편안함과 여행의 완성도를 동시에 중요하게 고려하는 경향이 있다"며 "이번 상품은 도시 관광과 남태평양 휴양을 결합해 한 번의 여행으로 두 가지 경험을 모두 만족할 수 있도록 기획한 프리미엄 허니문 상품"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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