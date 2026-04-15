율곡선생 정신 계승 본격화





경기 파주시는 지난 13일 시청 비즈니스룸에서 '율곡문화진흥원 설립 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 개최했다.

파주시가 지난 13일 시청 비즈니스룸에서 '율곡문화진흥원 설립 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에서는 최병갑 파주시 부시장을 비롯해 경기도 문화정책과, 파주문화원, 학계 전문가 및 자문 위원, 관계 공무원 등 20여 명이 참석해 최종 용역 결과를 공유하고 진흥원 설립의 타당성과 향후 역할 등에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

시는 지난해 7월 용역을 착수해 율곡문화진흥원의 기능과 역할, 필요성 등을 다각도로 검토해 왔다. 특히 10월에 개최된 학술대회에서는 율곡 선생의 실용적 철학과 실천적 사상을 현대적으로 재조명하며 진흥원 설립의 필요성을 공론화했으며, 시민 의견 수렴 결과를 기본계획에 반영해 지역사회 공감대를 확대했다.

최종보고회에서는 ▲율곡문화진흥원의 비전 및 방향 설정 ▲설립 주체별 장단점 비교 ▲타당성 검토 및 기본계획 수립 ▲학술연구, 교육·전시 콘텐츠 개발 ▲운영 활성화 계획 및 지속 발전 전략 등에 대해 종합적으로 논의되었다.

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최병갑 파주시 부시장은 "율곡 선생의 학문과 정신은 미래 세대에게 의미있게 계승·발전시켜야 할 소중한 자산으로 이번 보고회를 통해 제시된 내용을 바탕으로 율곡문화진흥원의 설립 추진에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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