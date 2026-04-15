경기 수원시가 '마약' 용어를 사용한 음식점 간판과 표시물 교체 비용을 지원한다.

수원시는 15일 최근 음식점 상호와 메뉴 등에 '마약' 등 자극적인 표현이 사용되면서 청소년에게 잘못된 인식을 줄 수 있다는 우려가 제기됨에 따라 '마약 용어 사용 간판 개선 지원사업' 참여 업소를 이달 23일까지 모집한다고 밝혔다.

지원 대상은 마약 명칭을 사용하는 관내 일반·휴게음식점으로, 영업신고 후 1년 이상 운영 중인 업소다. 간판 교체 비용은 최대 200만원, 메뉴판 50만원, 포장재 20만원까지 지원한다. 업소당 총 250만원 이내다.

희망 업소는 방문 또는 등기우편(수원시청 본관 새빛민원실이나 위생정책과)로 신청서류를 제출하면 된다.

수원시는 서류 검토와 현지 확인, 내부 심의를 거쳐 지원 대상을 선정하고, 간판 교체 완료 후 현장을 확인하고 보조금을 지급할 계획이다.

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수원시 관계자는 "식품 등에 무분별하게 사용되는 '마약' 용어를 개선하고, 업소의 명칭 변경과 교체를 지원해 시민이 공감하는 외식 환경을 조성하겠다"며 "영업주의 자발적인 참여로 긍정적인 변화가 확산되길 바란다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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