강원관광재단, ‘2026 오감트레일’ 원주서 폭발적 첫 출발

강원관광재단(대표이사 최성현)은 강원 트레일 관광 활성화를 위해 추진 중인 '2026년 오감트레일'사업의 첫 오프라인 행사를 오는 4월 25일(토), 원주 스무산둘레길에서 1200여 명의 참가자와 함께 개최한다고 밝혔다.

'2026년 오감트레일' 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 트레일러닝과 트레킹을 결합한 복합형 참여 프로그램으로, 트레일러닝을 즐기는 활동형 참가자부터 자연을 천천히 걸으며 즐기는 일반 관광객까지 누구나 참여할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 코스는 난이도에 따라 세분화되어 있어 참가자 체력과 목적에 맞게 자유롭게 즐길 수 있다.

'오감트레일'은 '보고, 듣고, 맡고, 맛보고, 느끼는' 오감(五感)을 코스에 자연스럽게 결합한 체험형 프로그램으로, 이번 원주 행사에서는 스무산둘레길의 수려한 자연 경관 속에서 강원의 매력을 온몸으로 체험할 수 있도록 기획하였다. 참가자들은 산과 계곡이 어우러진 코스를 따라 절경을 눈으로 감상하고, 계곡 물소리에 귀를 기울이며, 신선한 숲 내음을 맡고, 지역 먹거리를 맛보며, 스무산둘레길에서만 느낄 수 있는 특별한 감각을 직접 체험하게 된다.

행사 전에는 에어볼 이벤트, 봉잡기 게임, 달려라 강원 등 다채로운 체험 콘텐츠와 함께 지역특산품 판매 부스도 운영되어 출발 전부터 참가자들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

아울러, 현재 상시 진행 중인 '오감트레일 인증 챌린지'와도 연계하여 참가자들은 위치 기반 어플리케이션(BAC앱)을 통해 행사 당일 트레일 코스 인증을 동시에 수행할 수 있어 참여의 재미를 한층 더할 전망이다.

참가자에게는 티셔츠, 메달, 스포츠용품, 간식 등(참가비에 따라 상이)과 함께 원주 지역 내 전통시장 및 관광지에서 사용 가능한 5000원 지역상품권이 제공된다. 이를 통해 참가자들이 행사 후에도 지역 곳곳을 둘러보며 체류형 관광과 지역 소비를 자연스럽게 경험할 수 있도록 유도할 계획이다.

'2026년 오감트레일'의 첫 오프라인 행사인 만큼 재단 안팎의 기대감도 남다르다. 지난해 강원 걷기 관광의 새로운 가능성을 열었다면 올해는 러닝과 트레일 요소를 더한 한 단계 진화한 프로그램으로 더욱 폭넓은 참가자층을 끌어들일 것으로 기대된다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "원주 스무산둘레길은 도심과 가깝고 접근성이 뛰어나면서도 빼어난 자연 환경을 갖추고 있어 트레일러닝과 트레킹을 함께 즐기기에 최적의 코스"라며, "이번 행사를 통해 참가자들이 강원의 자연을 온몸으로 느끼고, 지역과 함께 호흡하는 생동감 넘치는 트레일 경험을 가져가시길 바란다"고 전했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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