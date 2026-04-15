시흥시, 생성형 AI로 행정 혁신

AI ‘시흥지니’ 도입 업무 효율성 극대화

복지 상담 시간 20분→5분으로 단축

AI교육부터 프로그램 경진대회까지…AI 역량 ↑

시민 중심 AI 서비스로 시민일상도 '활짝'

최근 시흥시 평생학습과 공무원 박씨는 보고서 작성에 소요되는 시간이 크게 줄었다. 통계자료 정리나 기관 대상 발표 자료를 만드는 데에도 자신감이 붙었다. 지난 3월 내부 행정망에 도입된 생성형 인공지능 통합 시스템 '시흥지니' 덕이다.

지난 3월 진행된 시흥시 전직원 대상 AI교육 현장. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥지니는 시흥시가 행정의 디지털 전환과 업무 효율 향상을 위해 도입했다. 챗GPT와 제미나이, 클로드 등 11종의 대규모 언어 모델을 통합 제공해 문서 작성과 자료 조사, 데이터 분석, 민원 응대 등 다양한 행정 업무에 활용할 수 있다.

복지직인 김씨 역시 인공지능 덕을 톡톡히 보고 있다. 시가 자체 개발한 인공지능 기반 복지 시스템을 통해 상담 과정에서 수급 자격 판정 결과를 즉시 확인할 수 있게 됐고, 필요 서류 목록도 자동으로 출력이 가능해졌기 때문이다. 이를 통해 상담시간은 약 20분에서 5분으로 크게 단축됐다.

경기 시흥시(시장 임병택)가 생성형 인공지능(AI)을 행정 전반에 도입하며 'AI 혁신도시'로의 전환에 속도를 내고 있다.

15일 시흥시에 따르면 시는 행정 업무의 디지털 전환을 통해 공무원의 업무 효율을 높이는 것은 물론, 시민들이 체감할 수 있는 인공지능 서비스를 확대해 공공행정의 패러다임을 바꾸겠다는 목표다.

디지털 전환으로 업무 효율 높여…행정 온(ON)

시가 올 초 구축한 시흥지니는 업무효율과 보안성 모두를 잡으며 직원들의 업무 파트너로 자리 잡았다. 특히 새올행정시스템에 연동해 접근성을 강화한 것이 주효했다. 따로 로그인 없이 이용할 수 있고, 개인정보 비식별화로 보안도 강력해 직원들이 부담 없이 이용할 수 있다. 현재 시흥지니는 민원답변, 문서 요약 및 초안 작성, 이미지 및 발표자료 생성 등 행정업무뿐 아니라 당직·재난 대응이나 법령·지침 검색에도 적극 활용되고 있다.

최근 시흥시가 행정안전부 주관 '공공형 민간 서비스형 소프트웨어(SaaS) 이용지원' 공모 사업에 선정되며 민간 클라우드 서비스 기반의 협업 환경을 구축할 수 있게 된 것 역시 희소식이다. 시는 인공지능 활용 프로그램 개발 사례가 증가함에 따라 협업 플랫폼 '두레이' 와 소프트웨어 보안 관리 서비스 '스패로우 클라우드' 2건을 제공받게 됐다. 두레이는 문서 공동 편집 및 지식 아카이브 구축을 통해 업무 연속성면에서 강점이 있고, '스패로우 클라우드'는 내부 개발 소프트웨어의 보안과 안전관리체계를 더욱 두텁게 구축할 것으로 기대된다.

무엇보다 행정과 산업 등 전 분야에 인공지능의 연착륙을 지원하기 위한 기반 마련에도 주력하고 있다. 시는 지난 3월 통과된 '시흥시 인공지능 기본 조례를 통해 ▲인공지능 개발ㆍ이용을 위한 지원 사업 및 인공지능 기본계획 수립 ▲인공지능 총괄 정책 추진을 위한 민ㆍ관ㆍ학·연 협력체계 구축 및 포상 규정 등을 제시하며 인공지능 기술 연구개발 기업이나 행정서비스 등 지원사업의 추진근거를 마련했다.

신규공무원이 만들어본 공문 작성 실습 프로그램. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

인공지능 활용 역량 높이고…사람 온(ON)

인공지능 환경 구축에 더해 적절한 활용을 위한 직원 역량 강화에도 심혈을 기울이고 있다. 시는 올해 전 직원을 대상으로 기초부터 심화, 전문가, 자격증 과정까지 단계ㆍ분야별 인공지능 교육을 추진한다.

기초교육은 전 직원을 대상으로 인공지능의 개념부터 명령어 작성법, 보안ㆍ윤리의식까지 폭넓게 다룬다. 심화교육은 보고서 초안 작성, 민원 처리, 데이터 시각화 등 직무에 즉시 활용 가능한 인공지능 실습 중심으로 진행돼 업무 효율을 극대화한다. '전문가과정'과 '인공지능자격증 과정'을 통해서는 인공지능 기본 활용을 넘어 비전공자도 인공지능을 통해 웹페이지 등의 결과물을 직접 산출해낼 수 있도록 할 예정이다.

개인의 인공지능 역량을 펼쳐내고, 이를 통해 조직의 발전에 기여할 수 있는 창구도 마련했다. 시가 최근 내부 행정망에 생성한 AI활용ㆍ공유 게시판에서는 직원들이 AI를 활용해 업무를 개선한 경험, AI창작물, 그리고 행정 업무에 즉시 활용 가능한 프롬프트를 공유할 수 있다.

해당 프롬프트가 업무에 도움이 됐다면 직원들은 추천을 눌러 제작자를 응원한다. 현재 시흥시 스마트도시과 박희원 주무관의 '백문이 불여일타, 신규공무원이 만들어본 공문작성 실습 프로그램', 생활보장과 조광태 주무관의 '문서배부 자동화 프로그램' 프롬프트, 그리고 대기정책과 안태현 주무관이 시흥지니를 통해 제작한 '시흥 미세먼지 바로 알기' 등이 높은 추천수를 기록하고 있다.

시는 매월 높은 추천수를 기록한 게시글을 모아 올해 말 인공지능 경진대회를 개최하며 인공지능 역량 발현의 기회를 마련하는 동시에 조직 내 인공지능 활용 문화를 조성할 계획이다.

시민의 일상 속 인공지능…서비스 온(ON)

시흥시는 지역 곳곳에서 인공지능을 활용하며 시민 편의를 높여내고 있다. 지난해에는 시흥시 복지정보를 기반으로 한 실시간 답변 시스템 '시흥복지온' 운영을 시작했고, 도로관리와 옥외광고물 안전점검, 호우 대응 계획과 불법주정차 단속에도 인공지능을 적극 활용하고 있다.

올해는 여기에 더해 24시간 AI일자리상담사 '시흥-온' 서비스를 개시한다. 시민 누구나 쉽게 대화형으로 맞춤형 일자리를 찾을 수 있고, 청년 창업ㆍ기업지원ㆍ소상공인 지원 혜택까지 AI가 답변해준다. 사용자 질의에 따라 AI가 양방향으로 소통하며 추천하고, 어르신 등 취약계층을 위한 음성검색 기능, 외국인을 위한 영어, 중국어 검색ㆍ답변 기능도 탑재했다.

외국인주민이 많은 정왕본동 행정복지센터에는 외국인 대상 맞춤형 인공지능 민원 안내 키오스크 서비스를 시작한다. 각종 생활정보와 교육·취업, 보건·복지, 문화체육, 출입국 및 안전에 이르기까지 외국인주민이 필요한 내용 전반을 다룬다. 한국어부터 영어, 중국어, 베트남어, 태국어까지 언어별 전통의상을 입은 AI모델이 알기 쉽게 설명해 언어소통이 어려운 외국인주민의 행정 접근성을 크게 높일 것으로 기대하고 있다.

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시흥시 관계자는 "AI는 이제 단순한 기술을 넘어 행정의 필수 파트너가 되었다"며 "반복적인 업무는 AI에게 맡기고 공무원은 더욱 창의적이고 따뜻한 행정에 집중함으로써 시민들에게 더 나은 삶의 가치를 전달하겠다"고 밝혔다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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