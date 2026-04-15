통합운영학교 현장 제안 과제 해결 부서 간 긴밀히 협업

현장 밀착형 소통으로 현장제안 과제·부서별 협업과제 도출

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 13일과 14일 연속으로 '2026 상반기 통합운영학교 정책지원협의회·실무담당자협의회'를 개최했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 13일과 14일 연속으로 '2026 상반기 통합운영학교 정책지원협의회·실무담당자협의회'를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

통합운영학교는 학령인구 감소와 지역 여건 변화에 대응하고 효율적인 학교 운영을 위해 ▲초등학교·중학교 ▲중학교·고등학교 ▲초등학교·중학교·고등학교의 시설, 교원 등을 통합 운영하는 학교다.

현재 경기도는 전국 최다 23교의 통합운영학교를 운영하고 있으며, 27년 3월 2개 학교가 추가 개교할 예정이다.

남부청사에서 열린 협의회는 통합운영학교 운영 과정에서 도출된 현장 제안 과제를 바탕으로 ▲부서 간 협력을 통한 해결 방안 모색 ▲통합운영학교의 어려움 지원 등을 위해 마련했다.

앞서 13일 개최한 정책지원협의회에는 홍정표 제2부교육감 주관으로 정책지원협의체 부서장 등 20개 부서에서 24명이 참석했다. 이 자리에서는 주요 안건별 현황과 제안 내용을 공유하고 부서별 검토 의견을 중심으로 실제적 논의를 진행했다.

주요 안건으로는 ▲메신저 조직도 통합 ▲업무시스템 개선 ▲통합회계 운영 방안 ▲교직원 인력 배치 및 정원 기준 조정 ▲설립 단계 통합운영학교 모델 정교화 등 인사 및 행·재정 전반에 걸친 과제가 포함됐다. 또한 초·중·고 통합 교육과정 설계 지원, 교직원 연수 운영 등 부서 간 협업이 필요한 과제도 함께 논의했다.

이어 14일에는 20개 부서의 실무담당자가 참여한 협의회를 연이어 개최했다. 이 시간에는 앞서 정책지원협의회에서 논의된 과제의 세부 실행 방안과 추진 일정 등을 구체화하며 실제적 논의를 이어갔다.

도교육청은 협의회 이후 교무학사 및 학교회계 통합 운영 사례와 질의응답(Q&A) 등을 포함한 '통합운영학교 관리·운영 도움자료'를 현행화하고 오는 6월 도내 통합운영교에 배포할 계획이다.

AD

도교육청 홍정표 제2부교육감은 "통합운영학교 지원을 위해서는 모든 부서가 긴밀히 협업해 나가는 것이 중요하다"면서 "협의회에서 논의한 내용을 중심으로 실질적인 실행 방안을 마련해 통합운영학교 운영 지원을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>