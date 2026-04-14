1억 스트리밍 곡 7개 보유

AKMU. 멜론 데이터랩 제공 AD 원본보기 아이콘

남매 듀오 악뮤(AKMU)가 국내 뮤직플랫폼 멜론에서 혼성 아티스트 중 가장 높은 누적 스트리밍 25억회를 돌파했다.

카카오엔터테인먼트의 멜론은 뮤직 빅데이터 분석 콘텐츠인 데이터랩을 통해 악뮤가 2014년 데뷔 이후 누적 25억3617만 스트리밍을 달성했다고 14일 밝혔다. 이는 멜론 내 혼성 아티스트 중 최고 기록이다.

악뮤는 1억 스트리밍 이상을 기록한 곡을 총 7곡 보유하고 있다. 전체 아티스트 중 단 17팀만이 달성한 기록이다. 가장 높은 수치를 나타낸 곡은 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'로 4억4839만회를 기록했다.

이 곡은 멜론 일간차트에 1046일 연속 진입하며 역대 15위에 올랐다. 노벨문학상 수상자인 한강 작가가 추천해 화제를 모았으며 7년 연속 연간차트에 이름을 올렸다. 누적 '좋아요' 수는 49만4000개로 방탄소년단의 '봄날'에 이어 멜론에서 두 번째로 많다.

지난해 발매한 '러브 리(Love Lee)'는 일간차트에서 총 60회 1위를 차지했다. 악뮤는 지난 7일 정규 4집 '개화'를 발매하며 타이틀곡 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'으로 다시 한번 차트 정상에 올랐다.

데뷔 앨범 '플레이'와 '항해'는 멜론 명반으로 선정됐다. 한국대중음악상에서 최우수 팝 음반과 올해의 노래 등 다수의 상을 받으며 음악성을 인정받았다.

이찬혁은 누적 7071만회, 이수현은 8243만회 스트리밍을 기록했다. 두 멤버의 개별 활동 합산 스트리밍은 1억5314만회에 달한다.

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멜론은 "악뮤가 대중적 성공과 함께 평단의 높은 평가를 받는 아티스트라며 두 멤버는 각자의 활동에서도 빛나는 면모를 보였다"고 설명했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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