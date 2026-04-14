영남·호남충청·수도권 순회

마케팅 서비스·전문 상담 제공

문화체육관광부와 한국관광공사는 외래관광객 유치를 희망하는 업계를 대상으로 '인바운드 마케팅 지원 서비스' 3대 권역별 찾아가는 설명회를 연다고 14일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 외래관광객 유치를 희망하는 업계를 대상으로 '인바운드 마케팅 지원 서비스' 3대 권역별 찾아가는 설명회를 연다고 14일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

설명회는 23일 영남권 부산을 시작으로 29일 호남·충청권 전주, 5월 12일 수도권 서울에서 차례로 열린다. 공사와 문체부는 지역 밀착형 마케팅 지원을 통해 외래관광객 유치 성과를 높인다는 계획이다.

이번 설명회에서는 인바운드 마케팅 지원 서비스 소개와 관광·마케팅 특화 강연, 분야별 관광전문가 1대1 상담 등이 진행된다. 상담 이후에는 공사 해외지사 연계 팸투어, 온라인 여행사 입점 지원 등 후속 지원도 이어진다.

대상은 외래관광객 유치를 희망하는 지자체와 지역관광공사, 여행사를 비롯해 의료·웰니스·뷰티·식음 등 관련 사업체다.

관광공사는 지난해 강원·대전·제주 등 6개 권역에서 설명회를 열어 300여개 기업, 500여명이 참여했고, 현장 상담과 서비스 신청, 역량진단 등 600여건을 진행했다.

부산의 태권도 체험 콘텐츠 기업 엑스티는 설명회 이후 공사 해외지사와 협업해 동남아 시장 팸투어와 현지 홍보를 추진했고, 외국인 체험객 증가로 매출이 전년 대비 20% 이상 늘었다.

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박범석 관광공사 국제마케팅실장은 "찾아가는 설명회는 현장에서 기업의 고민을 직접 듣고 해결 방안을 제시하는 실질적 지원의 장"이라며 "집중된 권역 운영을 통해 참여 기업이 실제 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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