동덕여자대학교가 지난 7일 교내 100주년기념관에서 그룹 빅마마 소속 가수이자 한양대학교 실용음악과 교수인 박민혜를 초청해 특별 강연을 개최했다.

동덕여대는 지난 7일 100주년기념관에서 빅마마 소속 가수인 박민혜 한양대 실용음악과 교수의 초청 특강을 열었다.동덕여자대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 동덕여대 ARETE교양대학이 기획한 '동덕리더십강좌'의 다섯번째 강연으로 마련됐다.

해당 강좌는 사회 각 분야의 저명 인사와 동문 졸업생을 초청해 학생들에게 다양한 경험과 통찰을 제공하는 교양 프로그램이다.

특히 박민혜 교수는 동덕여대 실용음악과를 졸업한 동문으로, 후배들과의 의미 있는 만남을 이어갔다.

이날 강연은 '빅마마에서 마마로'를 주제로 진행됐다.

박 교수는 가수로서의 성장 과정과 인생의 전환점에서 마주한 선택의 순간들을 진솔하게 풀어내며 학생들의 공감을 이끌어냈다.

그는 "인생은 잘하는 것보다 사랑하는 것을 선택하는 순간부터 시작된다"며 "오늘의 나를 포기하지 않는 사람이 내일의 나를 만든다"고 강조했다.

망설임 속에서도 도전을 선택했던 경험담은 현장에 참석한 학생들에게 깊은 울림을 전했다.

강연 말미에는 동문 후배들을 위한 노래를 선사해 콘서트장을 방불케 하는 분위기를 연출했다.

이어진 질의응답 시간에서는 음악 산업과 진로에 대한 다양한 질문이 이어졌으며, 박 교수는 현실적인 조언과 함께 진정성 있는 답변으로 학생들과 소통했다.

장은정 ARETE교양대학장은 "학생들이 연사와의 깊이 있는 교류를 통해 삶의 방향성과 영감을 얻는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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한편 동덕여대는 앞으로도 교과 수업을 통해 사회 각 분야 전문가와 동문을 직접 만날 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획이다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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