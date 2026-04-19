"탈북 청년과 '통일마을'"…톡톡 튀는 아이디어 '청년마을' 선정

2018년 시작된 행안부 지역활성화 사업

올해 전국 141개 팀 경합해 10곳 선정

지역 자원과 주민 참여 결합…콘텐츠 발굴

지역의 청년 단체가 지방 소멸을 막고 경제적 자생력을 확보하는 정부의 청년마을 사업에 10곳이 최종 선정됐다.

행정안전부는 올해 청년마을 사업에 전국 141개 팀이 경합을 벌여 10곳이 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

2018년 시작된 청년마을 사업은 지난해까지 총 51개 마을을 조성하며 청년들이 지역 변화를 이끌고 지역에 활력을 불어넣었다. 지역 자원을 활용한 일거리 실험과 주민 교류를 통해 청년과 지역을 연결하는 정책으로 자리매김했다.

이번에 선정된 10곳도 지역 내 유휴 공간을 주거·창업·커뮤니티 공간으로 재생하고, 지역 자원을 새로운 콘텐츠를 확장하는 경제적 자생력 확보에 주력한다.

이번 공모에는 대전 중구, 강원 철원군, 충남 논산시, 전북 김제시·고창군, 전남 구례군, 경북 영주시·봉화군, 경남 고성군, 제주 서귀포시의 10개 지역이 선정됐다.

선정된 청년 단체에는 연간 2억원씩 3년간 총 6억원의 사업비를 지원한다. 사업 종료 후에도 전문가 컨설팅과 기업ESG 연계, 판로 지원 등 실질적 도움을 이어간다.

올해는 각 지역의 고유한 자원을 활용한 독창적 사업 모델이 눈길을 끌었다.

강원 철원에는 북한 이탈 청년과 지역 청년이 협업해 '미리 만나는 통일마을'을 조성한다. 지역 특산물을 활용한 가공식품 개발과 지역 대표 상표를 만드는 일을 추진한다.

경북 봉화에서는 정원을 배우고 즐기러 찾아오는 정원마을 조성을 목표로 고품격 정원 가꾸기 문화와 농업 자원을 결합한다. 청년들이 스스로 일하며 정착할 수 있는 자립 기반을 만든다는 목표다.

전북 김제 청년마을은 김제 평야 마을방송국 '논논'을 개국하고 지역 내 콘텐츠 창작자를 키운다. 논바닥 캠핑 영상제 등 주민참여형 콘텐츠를 기반으로 온라인 관계 인구와 정주 기반을 함께 늘려나간다.

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진명기 행안부 자치혁신실장은 "청년이 지역 변화를 이끄는 주체로 성장하고 지역에는 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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