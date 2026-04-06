우리투자증권은 주가 예측 게임 '위비킬샷' 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

주가 예측 게임 '위비킬샷' 이벤트. 우리투자증권 AD 원본보기 아이콘

'위비킬샷'은 매일 아침 공개되는 5개 종목 가운데 하나를 선택, 다음날 주가의 상승 또는 하락을 예측하는 참여형 게임 이벤트다. 대상 종목은 올해 기준 시가총액 상위 100위 이내, 거래대금 50억 원 이상의 기준을 충족하는 우량 종목군 중 20개를 선별해, 매일 5개 종목이 랜덤으로 공개된다.

'우리WON MTS'에서 이벤트 배너를 통해 참여 신청을 한 뒤 매일 오전 8시에 공개되는 종목 중 하나를 선택하고, 당일 오후 10시까지 다음날 종가 기준 전일 대비 상승 혹은 하락을 예측하면 된다. 보합인 경우는 성공으로 인정된다.

이번 이벤트는 몸풀기 성격의 연습게임 '프리 이벤트'와 실전 성격의 '본 이벤트'로 나뉘어 진행된다. '프리 이벤트'는 이달 6일부터 10일까지 5일간 진행되며, 기간 중 연속적중 횟수 1위 달성 고객에게는 500만 원의 현금이 증정된다. '본 이벤트'는 이달 13일부터 다음 달 22일까지 진행된다. 이벤트 기간 내 최다 연속적중 기록을 세운 최종 1위 고객에게는 1억6000만 원 상당의 '벤츠 S클래스'가 경품으로 제공된다. '본 이벤트' 기간 중 지속적으로 시장 흐름을 관찰할 수 있도록 중간보상도 실시된다. 주간미션 성공 시 국내 주식형 ETF 6종 중 1주가 랜덤으로 지급된다. 1인당 최대 6주까지 받을 수 있다.

우리투자증권 일반종합계좌를 보유하고, 이벤트 참여 신청을 완료한 개인 고객이 참여 가능하다. 기록 1위 동점자가 있을 경우 별도의 기준에 따라 보상이 진행되며, 보상 지급 시점까지 계좌 유지가 필수이다. 5만 원을 초과하는 경품 가액에 대한 제세공과금(22%)과 차량 취득세 등은 본인 부담이다.

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우리투자증권 관계자는 "투자 판단의 결과가 가시적인 성과로 연결되는 색다른 투자경험을 준비했다"며 "우리WON MTS를 통해 매일 시장의 흐름을 읽고 투자의 가치를 직관적으로 체험할 수 있도록 우리투자증권만의 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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