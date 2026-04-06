삼일PwC는 이지스자산운용과 기업 수요에 기반한 사업 기회 확대 및 개발 자산의 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

삼일PwC와 이지스자산운용은 3일 '기업고객 마케팅 및 자산가치 극대화를 위한 전략적 업무협약'을 체결했다. (왼쪽부터)이철민 삼일PwC 파트너, 박성진 부대표, 한정섭 금융부동산그룹장, 민준선 딜 부문 대표, 이철승 이지스자산운용 리얼에셋부문 대표, 윤관식 부대표, 김민지 부장, 홍창의 실장/사진=삼일PwC AD 원본보기 아이콘

지난 3일 맺은 협약은 기업고객을 위한 맞춤형 공간 솔루션 제안을 중심으로 개발금융, 투자 유치, 임대 전략, 업무환경 컨설팅 등을 아우르는 통합 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

삼일PwC와 이지스자산운용은 기업의 사업 전략과 재무 구조, 자본 니즈를 사전에 파악해 임차·투자·파트너십 등 기업 상황에 맞는 사업 구조를 초기 단계부터 함께 설계한다.

삼일PwC는 복합 개발 전 단계에 걸친 통합 자문 역량을 기반으로 기업 고객과 투자자 수요에 선제 대응하고, 이지스자산운용은 부동산을 단순 임대 공간이 아닌 기업의 비즈니스 성과를 지원하는 '자산의 서비스화(Asset as a Service)' 모델로 전환할 계획이다.

이번 협약으로 양사는 ▲개발 자산 금융 재무 자문 ▲외국계 임차인 및 투자자 유치 ▲국내 기업(SI) 대상 자산 매각 ▲임대 자문 전략 컨설팅 ▲데이터센터 개발·투자 자문 ▲부동산 업무환경 컨설팅 등 6개 분야에서 협력 체계를 구축한다.

이지스자산운용은 기업 고객을 대상으로 펀딩·임차·비즈니스 연계 등 복합 공간 솔루션 전담 기업마케팅 센터를 신설하고, 기업의 공간·자본·운영 수요를 통합적으로 해결하는 방향으로 사업 모델을 고도화하고 있다. 이번 협약은 이 같은 전략을 실행에 옮기는 첫 번째 파트너십이다.

삼일PwC는 기업 맞춤형 전략이 사업성과로 이어지도록 재무, 투자, 거래, 임대, 운영 측면의 전문성을 결합한다. 개발 금융 자문과 투자유치, 자산매각, 전략 수립 등 복합 자산 전반에 필요한 전문 컨설팅 서비스를 제공할 계획이다.

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양사는 변화하는 상업용 부동산 시장 환경에 맞춰 기업 맞춤형 공간 솔루션과 복합개발 전 주기 자문 서비스를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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