떠났던 외국인, 다시 돌아오나…삼전·닉스 '줍줍'하며 순매수 전환

대규모 순매도 뒤 12거래일 만에 순매수 전환

전쟁 정점 통과…위험 자산 선호 회복된 듯

중동 전쟁 국면에서 외국인들이 대규모 순매도에 나서면서 시가총액 보유 비중이 연중 최저 수준으로 떨어졌던 가운데 12거래일 만에 순매수로 전환됐다.

5일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 3일 코스피 시장에서 8085억원을 순매수했다. 이는 지난달 18일(8802억원) 이후 12거래일 만에 순매수 전환이다. 외국인은 지난달 19일 1조8760억원을 순매도한 뒤 지난달 31일(3조8386억원)까지 9거래일 동안 매일 조 단위의 대규모 순매도를 진행했다. 그러다 이달 1일(6411억원), 2일(1368억원) 들어 순매도 규모를 줄이다가 3일에 순매수로 돌아선 것이다.

특히 외국인은 그간 집중적으로 매도했던 ▲SK하이닉스 3656억원 ▲삼성전자 980억원을 각각 순매수했다. 앞서 지난달 19일부터 이달 2일까지 외국인은 삼성전자 11조1370억원, SK하이닉스 6조2853억원 순매도했다. 4월 실적 시즌을 앞두고 그간 주가가 급락했던 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수한 것으로 풀이된다. 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 1분기 영업이익 컨센서스는 36조8902억원, SK하이닉스의 영업이익 컨센서스는 31조5627억원에 달한다.

중동 전쟁이 시작된 뒤 첫 거래일인 지난달 3일부터 4월2일까지 순매도한 금액은 무려 36조6491원에 달한다. 3월 한 달만 보면 35조8806억원으로 역대 월간 최대 기록을 경신했다.

지난 2일 도널드 트럼프 미국 대통령의 대국민 연설로 종전 기대감은 줄었다. 하지만 공격 기간을 2~3주로 한정하면서 지정학적 리스크의 정점을 통과했다고 받아들여 위험자산에 대한 선호가 회복한 것이란 해석이 나온다. 아울러 미국이 종전을 선언하기 전 이란이 사실상 봉쇄하고 있는 호르무즈 해협이 개방될 수 있다는 기대감도 커졌다. 이란은 오만과 호르무즈 해협의 선박 통행을 감시하기 위한 규칙을 제정하고 있다. 글로벌 원유·액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 열릴 경우 에너지와 비료, 나프타 등 주요 원자재 공급이 정상화하면서 에너지 가격이 지금까지와 같이 급등할 가능성이 높지 않을 것으로 예상된다.

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또 앞서 국내시장 복귀 계좌(RIA) 도입과 세계국채지수(WGBI) 편입으로 외국인 자금 유입을 유도할 수 있는 환경이 형성된 점도 긍정적인 영향을 준 것이란 분석이 나온다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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