9~11일 매장서 면접 등 진행

한국맥도날드가 9일부터 11일까지 전국 400여개의 매장에서 1800명 규모의 신규 채용에 나선다고 1일 밝혔다.

한국맥도날드가 9일부터 11일까지 전국 400여개의 매장에서 1800명 규모의 신규 채용에 나선다고 1일 밝혔다.(사진제공=한국맥도날드) AD 원본보기 아이콘

이번 채용 행사는 레스토랑 근무 직종을 대상으로 진행한다. 각 매장에서 진행하는 '전국 채용의 날' 행사에 온라인 사전 접수로 참여 가능하다. 사전 접수 후 매장과 조율해 일정을 확정하며 현장에서 매장 투어, 직무 소개, 현장 면접을 동시에 진행한다. 당일 매장 방문 지원도 가능하다. 채용 현장에서는 점장, 매니저 등의 설명을 통해 해당 직무의 특성을 듣고 직원 혜택 관련해서도 문의가 가능하다.

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한국맥도날드 관계자는 "맥도날드는 학력·나이·성별·장애 등에 차별을 두지 않는 '열린 채용' 철학을 일관되게 지켜왔다"며 "2030년까지 전국 매장 수를 500개로 확대하는 목표가 있는 만큼 이후에도 지속해서 채용을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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