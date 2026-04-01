윤준석 전 부장판사, 세종 조세그룹 합류

법무법인 세종은 윤준석 전 부장판사 등 국제조세 분야 전문가를 대거 영입, 전심 불복 역량을 강화했다고 1일 밝혔다.

(좌측부터)오혁 외국변호사, 이진욱 공인회계사, 윤근희 공인회계사. 세종 AD 원본보기 아이콘

세종은 최근 윤 전 부장판사와 오혁 외국변호사, 이진욱 공인회계사, 조세심판원 사무관 출신 윤근희 공인회계사 등 국제조세 분야 전문가를 잇달아 영입했다.

이번 영입은 글로벌 거래 및 투자 구조가 복잡해지고 각국의 조세 규제가 고도화되는 환경 속에서, 기업들의 국제조세 리스크 대응 역량을 한층 강화하기 위한 것이다.

오혁 외국변호사는 고려대학교 경제학과를 졸업한 뒤, 미국 서포크대학교 법학전문대학원에서 J.D. 학위를 받았으며, 워싱턴 D.C. 및 펜실베니아주 변호사 자격과 캘리포니아주 공인회계사 자격을 보유하고 있다. 오 외국변호사는 딜로이트 택스의 내셔널 본부인 워싱턴 사무소 등을 거치며 효과적인 조세전략 수립과 복잡한 프로젝트를 수행해왔다. 최근엔 법무법인 광장의 조세그룹에서 국제조세 전문 외국변호사로 근무하며 글로벌 기업의 국내투자 자문, 국내 기업의 해외 투자 구조 설계 및 조세전략 수립, 세무 이슈 대응과 조세분쟁 자문, 증여 플래닝 등 전문성과 경험을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

이진욱 공인회계사는 연세대학교 경영학과를 졸업한 뒤, 미국 플로리다대학교 조세법 전공으로 S.J.D 과정을 수료하였으며, 한국 공인회계사 자격과 워싱턴 D.C. 변호사 자격을 보유하고 있다. 특히 다국적 기업 및 국내 기업을 대상으로 조세조약 적용, 역외구조 및 해외투자 관련 과세 이슈 검토, 비거주자 및 외국법인 과세, 자본거래 및 기업거래에 대한 세무 리스크 분석 등 분야에서 전문성을 갖춘 것으로 알려졌다.

조세심판원 출신의 윤근희 공인회계사는 경희대학교 경영학과를 졸업하고 한국 공인회계사 자격을 취득한 후 2005년 국세청에 입사했다. 부가가치세, 재산세 등 각종 제세 신고관리와 세무조사 업무를 담당하였고, 중부지방국세청에서 법인 조사업무를 수행해왔다. 그 후 2012년 조세심판원으로 자리를 옮겨 약 14년간 내국세?지방세 관련 조세심판 청구사건의 조사?심리 및 조정검토 업무를 담당하며 조세불복 절차 전반에 대한 실무 경험을 쌓았다.

부장판사 출신의 윤준석 변호사(사법연수원 39기)는 서울대학교 대학원에서 조세법을 전공하여 2023년 박사학위를 취득했다. 수원지법 성남지원, 서울행정법원 조세전담부, 창원지법 통영지원 판사 등을 거쳐 2025년 전주지법 정읍지원 부장판사를 지냈다.

미국 세무사(EA) 자격을 보유한 윤 변호사는 한국국제조세협회 YIN 회장을 역임했고 '국제조세레짐' 등 저술 및 논문 발표를 통해 국제조세협회 신진학술상, 한국조세연구소 조세학술상, 홍진기 법률연구상 등을 수상하는 등 국제조세 분야에서 활발한 학술 활동도 이어왔다.

아울러 국제조세협회 총무이사로 재직하고 있는 이준일 변호사(변시 11회) 및 고문으론 이창희 전 서울대 로스쿨 교수, 임성빈 전 서울지방국세청장이 합류했다.

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세종 조세그룹장을 맡고 있는 백제흠 대표변호사는 "이번 영입을 통해 국제조세 분야의 아웃바운드 및 인바운드 딜 자문부터 조세 쟁송에 이르기까지 전 과정에 걸친 통합적 대응 역량을 한층 강화하게 되었다"며 "글로벌 기업 고객들이 직면하는 복잡한 국제조세 이슈에 대해 보다 전략적이고 실효적인 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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