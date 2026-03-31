영장심사결과 이르면 오늘밤 나올듯

영장심사 출석하는 대상 사업본부장 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전분 및 당류(전분당) 가격 담합 의혹을 받는 국내 식품업체 경영진들이 구속 갈림길에 섰다.

법조계에 따르면 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 31일 오후 공정거래법 위반 혐의를 받는 대상 임모 대표이사와 사조CPK 이모 대표이사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 이에 앞서 오전 9시 30분에는 대상 김모 전분당 사업본부장의 영장실질심사를 열었다. 심사 결과는 이르면 이날 밤 나올 것으로 보인다.

이들은 전분당의 판매 가격을 미리 맞추고 대형 실수요처들의 입찰 과정에서 가격을 합의한 혐의를 받고 있다. 대상과 사조CPK는 전분당 업계 1·2위 업체다. 전분당은 전분을 원료로 한 물엿, 과당, 올리고당 등으로 주로 과자와 음료, 유제품 등을 만들 때 쓰인다.

검찰은 전분당 과점 업체인 대상, 삼양사, 사조CPK, CJ제일제당 등이 지난 8년간 10조원 이상의 담합 행위를 한 정황을 포착해 직접 수사에 나선 바 있다. 이는 검찰이 앞서 수사한 5조원대 밀가루 담합, 3조원대 설탕 담합보다 큰 규모다. 지난달 23일에는 4개 업체를 압수수색하고 공정거래위원회에 두차례 고발요청권을 행사했다. 담합 사건은 공정거래법에 따라 공정위의 고발이 있어야 기소가 가능하다.

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검찰은 최근 국민 생활필수품에 대한 각 담합 사건을 '서민경제 교란범죄'로 규정하고 수사에 집중하고 있다. 지난달까지 밀가루와 설탕, 전력 분야에서 약 10조원 규모의 담합에 가담한 업체 임직원 52명을 기소했다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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