네이버 사내 투자팀 D2SF, 스타트업 사운더블헬스·누비랩 후속 투자

북미 헬스케어 시장 공략

네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 202,000 전일대비 5,000 등락률 -2.42% 거래량 388,328 전일가 207,000 2026.03.31 11:37 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금 마련 모두 연 5%대 최저금리로 네이버·두나무 주식교환 3개월 연기 네이버 최수연-스포티파이 CEO, 스웨덴서 '공동 라운드테이블' 개최 전 종목 시세 보기 ) 사내 투자팀 D2SF는 북미 시장을 공략 중인 스타트업 사운더블헬스와 누비랩에 후속 투자했다고 31일 밝혔다.

사운더블헬스는 신체에서 발생하는 소리 데이터를 분석해 건강 상태를 측정하는 인공지능(AI) 모델을 개발했다.

첫 제품인 '프라우드피'는 소변 소리를 분석해 전립선 비대증 등으로 인한 배뇨 증상을 측정·모니터링하는 솔루션으로, 50만 건 이상의 실제 데이터를 기반으로 별도 하드웨어 없이 스마트폰만으로 97% 정확도를 구현했다. 현재 미국에서 누적 130여 곳의 비뇨의학과 전문의와 5만여 명의 환자가 사용 중이다.

특히 올해부터는 메디케어를 포함한 다양한 보험 적용이 가능하게 돼 고객 확보에 속도를 낼 것으로 기대된다. 네이버 D2SF는 2019년 창업 직후 시드 투자에 참여한 데 이어 이번 프리A(pre-A) 라운드에도 후속 투자했다.

누비랩은 스캐너로 음식을 촬영하면 종류, 섭취량, 영양 성분을 실시간으로 분석하는 영양관리 솔루션을 개발했다. 어린이집, 학교 등 일상 공간에 스캐너를 설치해 사용자가 자연스럽게 데이터를 측정할 수 있도록 설계했다.

지난해 말 기준 누비랩은 글로벌 고객사 누적 1000곳, 사용자 10만 명을 확보했다. 네이버 D2SF는 2021년 시드 투자에 참여한 데 이어 이번 시리즈A 브릿지(Series A bridge) 라운드에도 후속 투자했다.

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양상환 네이버 D2SF 센터장은 "네이버 D2SF는 창업 초기부터 쌓아온 신뢰 관계를 바탕으로, 글로벌 진출 스타트업에 후속투자를 집중할 것"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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