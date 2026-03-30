수석보좌관회의 주재

"에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적 사용"

전 국민의 에너지 절약 실천도 요청

학교 주변 '무인점포' 식품 위생 집중 점검 방안 마련 지시

강훈식 대통령비서실장이 30일 중동 정세 불안에 따른 에너지 수급 위기와 관련해 공공부문이 먼저 고강도 절약에 나서야 한다며 승용차 5부제와 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 절감 조치를 전면 시행하라고 주문했다.

강 실장은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 정부와 기업이 에너지 수급 안정에 힘을 모으고 있지만 위기 극복을 위해서는 국민적 참여가 절실하다며 전 국민의 에너지 절약 실천을 요청했다고 안귀령 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

특히 강 실장은 에너지 확보 노력만큼 중요한 것이 효율적인 사용이라고 강조하며, 정부와 공공기관이 우선적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다고 밝혔다. 이에 따라 승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 공공부문이 시행할 수 있는 절감 조치를 전면적으로 추진할 것을 지시했다. 국민을 향해서는 사용하지 않는 플러그를 뽑는 등 일상적 절약 실천과 함께 대중교통 이용 확대를 요청했다.

산업계 역할도 강조했다. 강 실장은 "전기 사용량의 상당 부분을 차지하는 산업계가 제조공정 효율화와 전력수요 분산 등 선제 대응에 나서야 한다"며 "기업들의 자발적 참여를 바탕으로 출퇴근 시간 분산 방안도 검토해달라"고 했다.

이어 학교 주변 무인점포의 식품 위생 관리 실태도 문제 삼았다. 그는 소비기한이 지난 식품이 방치되는 등 기본적인 관리조차 미흡한 사례가 확인됐다며 아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있는 문제라고 지적했다.

강 실장은 상당수 무인점포가 제도상 관리 범위 밖에 있어 현황조차 제대로 파악되지 않는 점을 핵심 원인으로 꼽으며 "아이들이 먹는 음식에는 단 한 치의 소홀함이나 예외도 있어서는 안 된다"고 강조했다.

AD

그러면서 강 실장은 "관계부처가 지방정부와 협력해 무인점포 현황을 파악하고, 소비기한 준수 여부와 위생 상태에 대한 집중 점검 방안을 마련하라"고 지시했다. 아울러 신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성 점검에 그치지 않고 상시 관리체계로 전환하는 방안도 함께 검토해 보고해 달라고 주문했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>