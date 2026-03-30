최교진 장관, 李대통령 어린이 편지 공유

李, SNS로 직접 화답

최교진 교육부 장관 SNS AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 5세 어린이로부터 받은 응원 편지에 답글을 남겼다. '대통령 할아버지'라고 적힌 손편지에 고마움을 전하면서도 "가급적 아저씨라고 불러주면 좋겠다"고 답변하며 재치 있는 모습을 보였다.

30일 최교진 교육부 장관은 최근 세종시의 한 어린이집을 찾아 영유아 교육·보육 지원 확대 정책의 현장 반응을 점검하던 중 아이들이 대통령에게 전해 달라며 건넨 손편지를 전달받았다고 밝혔다.

최 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "수업 참관을 마치고 나오려는데 아이들이 대통령께 편지를 꼭 전해달라고 부탁했다"며 "이제 막 한글을 익힌 아이들의 글을 읽으며 미소가 지어졌다"고 했다.

편지를 보면 "이재명 대통령 할아버지 사랑해요 힘내세요", "대통령 할아버지 힘내세요" 등의 응원 문구가 담겼다.

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이 대통령도 곧바로 답장을 전했다. 그는 이날 자신의 엑스 계정에 최 장관의 글을 공유하면서 "대통령 할아버지도 대한민국 모든 어린이를 사랑한다"며 "이 글이 두 어린이에게 꼭 전달되기를 바란다"고 했다. 그러면서도 "앞으로는 가급적 아저씨라고 불러주면 더 좋겠다"고 덧붙였다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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