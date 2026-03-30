국힘 청년 비례대표 오디션 심사위원

"방송 떠난지 4년 넘어…난 어디서 살아야 하나"

유튜브 국재시장 캡처 AD 원본보기 아이콘

방송인 이혁재 씨가 최근 자신을 둘러싼 국민의힘 청년 정치인 오디션 심사위원 위촉 논란에 대해 입장을 밝혔다.

28일 이 씨는 유튜브 채널 '국재시장'에 개그맨 최국 씨와 출연해 과거 사건을 이유로 현재의 활동까지 제약하는 언론과 여론의 잣대가 가혹하다고 토로했다.

이 씨는 최근 국민의힘 청년 비례대표 공개 오디션에 심사위원으로 초빙받아 참여했다. 그러나 일각에서 17년 전 발생한 폭행 사건 등을 거론하며 심사위원 자격 부적절성을 제기하자 논란이 일었다.

이에 대해 이 씨는 "방송을 떠난 지 4년이 넘었고 이제는 공인도 아닌 자연인으로 살고 있다"며 "국민 녹을 받는 사람도 아니고 대중의 사랑을 받는 사람도 아닌데 '폭행 사건 일으켰던 사람을 왜 초대하냐'고 그러면, 난 어디 가서 살라는 거냐"라고 한탄했다.

특히 그는 자신을 향한 비판이 정치적 배경에서 비롯된 것 아니냐는 의구심을 드러냈다. 이 씨는 "만약 내가 좌파 성향의 연예인이었다면 지금과 같은 잣대를 들이댔을지 의문"이라며 특정 언론사들이 자신의 보수적 정치 성향을 부각하며 과거 사건을 결부시키는 점을 지적했다.

취재 과정에서 겪은 일화도 공개했다. 이 씨는 한 매체의 기자가 전화로 "옛날 일로 자꾸 거론되어 힘들겠다"며 위로를 건넨 반면, 다른 매체의 20대 기자는 "왜 반성하지 않느냐"며 몰아세웠다고 전했다. 그는 "기자가 일곱 살, 여덟 살일 때 일어난 일에 대해 왜 아직도 반성하지 않느냐는 말을 들어야 하는 상황이 당혹스럽다"고 말했다.

논란이 불거지자 이 씨는 당 측에 민폐를 끼치고 싶지 않다는 뜻을 전달하며 사퇴 의사를 비쳤으나, 당 지도부의 독려로 심사를 완수했다고 밝혔다. 그는 "사무총장과 공간위원장, 당대표 등이 문제없으니 참석해달라고 배려해준 것에 감사하다"며 "맡은 바 소임을 다해 진중하게 오디션을 진행했다"고 덧붙였다.

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이 씨는 마지막으로 자신의 심사 과정이 담긴 국민의힘 TV 영상을 언급하며, 과거의 굴레에서 벗어나 현재의 능력으로 평가받고 싶다는 간절한 마음을 전했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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