전쟁 조기 종료 가능성 언급

J.D 밴스 미국 부통령이 대이란 전쟁의 조기 종료 가능성을 언급해 주목받고 있다.

J.D 밴스 미국 부통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

밴스 부통령은 지난 27일(현지 시각) 팟캐스트 '더 베니 쇼(The Benny Show)'와의 인터뷰에서 "도널드 트럼프 대통령은 우리가 1~2년 더 이란에 머무는 것에는 관심이 없다는 점을 분명히 밝혀왔다"고 말했다.

그는 "우리는 곧 그곳(대이란 전쟁)에서 빠져나올 것"이라며 "유가도 다시 내려갈 것"이라고 덧붙였다.

다만 즉각적인 전면 철수 가능성에는 선을 그었다. 밴스 부통령은 "트럼프 대통령은 전쟁 종료 이후에도 장기간 재개입할 필요가 없도록 하기 위해 일정 기간 더 (전쟁을) 지속할 수 있다"고 말했다.

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한편 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 '마가(MAGA)' 진영에서 차기 대선 주자로 거론되는 인물로 그동안 이란 문제와 관련해 신중한 입장을 보여온 것으로 알려졌다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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