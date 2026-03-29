인명피해 없어

경기도 용인시의 한 디스플레이 보관창고에서 29일 불이 나 소방당국이 진화작업을 벌였다.

29일 오후 5시 36분께 경기 용인시 처인구의 한 물류창고에서 발생한 화재로 연기가 피어오르고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

소방당국은 이날 오후 5시36분께 경기 용인시 처인구의 한 디스플레이 보관창고에서 불이 났다는 다수의 목격자 신고를 받고 현장에 출동했다.

소방당국은 화재 규모를 고려해 오후 5시 42분께 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령하고 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 100여명을 투입해 진화작업을 벌였다. 화재 현장에 근무자가 없어 인명피해는 발생하지 않았다.

이어 화재 확산세를 잡아 오후 7시 13분께 대응단계를 해제했고, 신고 약 3시간 만인 오후 8시 23분께는 큰 불길을 잡은 뒤 현재 잔불 정리 작업을 진행하고 있다.

불길이 일부 인근 야산 쪽으로 번지기도 했으나 산불로 이어지지는 않았다.

불이 난 물류창고는 철근 콘크리트 구조의 연면적 5300여㎡의 단층 건물이다. 내부에는 내비게이션용 디스플레이 등 다수의 플라스틱 제품이 보관 중이었던 것으로 파악됐다.

강한 불길로 인해 검은 연기가 치솟자 용인시는 오후 6시 15분께 재난 문자를 보내 인근 주민들과 주변을 지나는 운전자들의 주의를 당부했다.

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경찰과 소방당국은 불을 모두 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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