공사 지연에 일부 구간 먼저 개방

신호 없이 통과 가능, 혼잡 완화 기대

부산 북항 재개발사업의 핵심 교통 인프라인 충장지하차도가 일부 구간 우선 개통되면서 일대 교통 흐름이 개선될 전망이다.

해양수산부와 부산광역시는 오는 31일 오후 2시부터 부산역 배후 충장지하차도를 우선 개통한다고 밝혔다.

충장지하차도는 북항 재개발사업에 따른 광역교통 개선대책의 일환으로 추진된 국가사업으로, 부산역 일대 상습 정체 구간의 교통 혼잡을 완화하고 재개발 지역 접근성을 높이기 위해 2019년 10월 착공됐다. 총 사업비는 2710억원 규모로, 지하차도 1.86km(왕복 4차로)와 상부도로 1.94km(6~10차로)로 조성된다.

당초 사업은 2026년 5월 준공을 목표로 진행됐으나, 불규칙한 지반 등 예기치 못한 현장 여건으로 공사가 지연되면서 일부 구간을 우선 개통하는 방식으로 전환됐다. 정부와 부산시는 공사 장기화에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 관계기관과 협의를 거쳐 우선 개통을 결정했다.

개통에 앞서 해양부와 부산시, 부산시설공단은 지난 26일 합동 현장점검을 실시해 지하차도의 안전성과 시공 완성도를 최종 확인했다. 특히 침수 방지를 위한 자동 터널 진입 차단시설과 안전손잡이, 화재 발생 시 열감지 센서와 연동된 스프링클러 시스템 등을 적용해 안전성을 강화했다.

충장지하차도가 개통되면 기존 왕복 6차로였던 충장대로에 왕복 4차로 지하차도가 추가돼, 충장고가교에서 부산세관 구간을 이동하는 차량이 교차로 신호 없이 통과할 수 있게 된다. 이에 따라 출퇴근 시간대 교통 흐름이 크게 개선될 것으로 기대된다.

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공두표 해양수산부 항만국장은 "이번 우선 개통은 교통 흐름 개선과 함께 시민 안전을 최우선으로 고려한 조치"라며 "북항 재개발 사업의 성공적인 추진에도 기여할 것"이라고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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