호르무즈 정상화 논의…한국 등 35개국 군 수장 머리 맞대[미국-이란 전쟁]

프랑스 국방부 "순수 방어 목적"

중동 분쟁으로 마비된 호르무즈 해협의 정상화를 위해 한국을 포함한 전 세계 35개국 군 수뇌부가 긴급 공조에 나섰다.

프랑스 국방부는 26일(현지시간) 파비앵 망동 합참의장 주관으로 각국의 합참의장이 참여하는 화상회의를 열었다고 밝혔다. 이번 회의는 전략적 요충지인 중동 해역의 항행 안전을 확보하기 위해 국제사회의 의지를 결집하는 자리였다.

프랑스 당국은 이번 논의가 현재 진행 중인 군사 작전과는 무관한 "순수하게 방어적인 성격의 것"임을 분명히 했다. 또 "전투가 중단된 후 호르무즈 해협에서의 항해 재개를 조직하는 걸 목표로 한다"고 설명했다.

최근 외신 보도에 따르면 영국과 프랑스는 호르무즈 해협 재개방을 위한 국제적 협력을 주도하고 있다. 미국·이스라엘과 이란 간 대규모 교전이 끝난 뒤 정세가 안정 국면에 접어들 경우를 대비해 즉각적인 후속 조처를 할 수 있도록 사전 준비 작업에 착수한 것으로 풀이된다.

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이번 회의에는 한국군 당국도 화상으로 참여한 것으로 알려졌다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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