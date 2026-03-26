SK증권, RIA계좌 출시 기념 이벤트…환전우대·캐시백 혜택

SK증권이 국내시장 복귀계좌(RIA) 출시를 기념해 고객 대상 이벤트를 실시한다고 26일 밝혔다.

RIA계좌는 해외주식 투자 자금을 국내시장으로 재투자할 경우 세제 혜택을 제공하는 계좌다. 1인당 매도액 기준 5000만원까지 비과세되며, 양도세 감면율은 매도 시점에 따라 5월 말까지 100%, 7월 말까지 80%, 연말까지는 50%가 적용된다.

이번 이벤트는 RIA계좌를 개설하는 모든 고객을 대상으로 하며 크게 세가지 내용으로 진행된다. 먼저 오는 5월 29일까지 RIA계좌를 신규 개설하는 고객은 연말까지 환전수수료 100% 우대 혜택을 누릴 수 있다. 또한 3월 23일부터 4월 3일까지 RIA계좌를 통해 국내주식을 매수할 경우 순매수금액의 0.1%를 캐시백(최대 5만원)으로 지급한다.

이와 함께 3월 30일부터 4월 10일까지는 '오늘의 국내종목' 거래 이벤트가 진행된다. 해당 기간 동안 RIA계좌로 '오늘의 국내종목'을 1주 이상 거래 시, 매일 선착순 50명을 대상으로 스타벅스 아메리카노 쿠폰(1잔)을 제공한다. '오늘의 국내종목'은 SK증권이 고객의 수익 증대를 위해 자체 개발한 퀀트 기반 투자 서비스다.

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SK증권 관계자는 "'오늘의 국내종목'은 빅데이터와 퀀트 기반 분석을 통해 매일 유망 종목과 매수 타이밍을 제시하는 투자 지원 서비스"라며, "RIA계좌 이용 고객의 투자 판단을 지원하는 데 유용할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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