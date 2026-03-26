김용집·성현출·하상용 공동선대위원장 합류

26일 시의회서 공동기자회견 갖고 '승리 다짐'

황 후보 "선거 공학적 연대 넘어선 비전 결합"

더불어민주당 광주 남구청장 예비경선에서 결선 진출을 확정한 황경아 예비후보가 26일 단일화를 약속했던 예비후보들과 함께 '원팀' 행보를 공식화했다. 황 예비후보는 현직인 김병내 예비후보의 3선 도전을 "기득권 지키기"로 규정하며, 결선에서 승리하겠다고 밝혔다.

황 예비후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 기자회견을 열고 "이번 결선투표 진출은 현직 구청장의 '3선'을 저지하고 새로운 변화를 바라는 당원들의 열망이 결집한 것"이라며 "단일화를 약속했던 예비후보들과 함께 '원팀' 정신으로 뭉쳐 '3선 욕심'을 저지하고 승리하겠다"고 말했다.

황경아 더불어민주당 광주 남구청장 경선 예비후보가 26일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김용집·하상용·성현출 예비후보와 함께 손을 맞잡아 들어 올리며 ‘원팀 연대’를 선언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

앞서 민주당 광주시당은 전날 5명이 경쟁한 남구청장 예비경선 결과, 황경아·김병내 예비후보가 본경선에 진출했다고 발표했다. 예비경선에서 탈락한 김용집·성현출·하상용 예비후보는 황 예비후보를 단일후보로 추대하고, 경선 공동선거대책위원장을 맡기로 했다.

황 예비후보는 "이번 단일화는 단순한 선거 공학적 연대를 넘어선 '비전의 결합'"이라며 "남구의 소중한 자산인 세 분이 가진 풍부한 경륜과 지혜, 남구를 향한 열정적인 정책들을 고스란히 이어받아 제 공약에 녹여내겠다"고 했다.

이어 "단일화는 끝이 아니라 시작"이라며 "갈등과 분열의 정치를 배격하고 오직 정책과 비전으로 대결하는 강력한 단일 대오를 구축해 남구의 혁신적 비전을 실현하겠다"고 말했다.

황 예비후보는 김병내 예비후보의 3선 도전을 두고는 "기득권 지키기"라고 규정했다. 그는 대표적인 퇴행 사례로 붕괴된 골목 경제, 주민 삶의 질 저하, 측근 중심의 인사, 불투명한 행정 운영 등을 거론했다.

그러면서 "남구 구민의 삶이 뒷걸음질 치고 있음에도 오직 3선 욕심에만 매몰된 기득권 정치를 결단코 저지하겠다"며 "측근이 아닌 주민이 주인 되는 투명한 혁신행정으로 남구의 정체성을 확립하겠다"고 밝혔다.

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황 예비후보는 "더 낮은 자세로 구민의 목소리에 귀 기울여 지방선거 압승을 이뤄내겠다"며 "민주당의 가치를 세우고 남구의 더 큰 내일을 열어갈 황경아와 '원팀'의 행보에 함께해 달라"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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