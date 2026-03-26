공공·민간 모두 전년 比 액수 증가

상위 1~50위 기업 40조원 기록

국토교통부는 지난해 4분기 건설공사 계약액이 전년 동기 대비 5.7% 증가한 79조5000억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 공공부문은 30조5000억원으로 같은 기간 11.3% 증가, 민간부문은 48조9000억원으로 2.5% 늘었다.

공종별로 보면 토목(산업 설비, 조경 포함)은 순수토목이 증가하며 전년 동기 대비 14.3% 증가한 21조2000원을, 건축은 2.9% 증가한 58조3000억원을 기록했다.

기업 규모별로 상위 1~50위 기업은 40조원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 13.0% 늘었다. 51~100위는 5조1000억원, 101~300위는 5조9000억원으로 각각 전년 대비 19.9%, 3.0%씩 감소했다. 301~1000위는 6조7000억원으로 19.1% 증가했다. 그 외 기업이 21조8000억원으로 0.1% 증가세를 나타냈다.

현장 소재지 별로는 수도권이 40조원으로 전년 동기 대비 1.8% 감소한 반면 비수도권이 39조5000억원으로 14.6% 증가했다. 수도권은 50조3000억원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가했으며 비수도권이 29조1000억원으로 14.9% 늘었다.

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최근 10년간 건설공사 계약액 추이는 2023년 3분기 45조500억원으로 최저점을 찍은 뒤 다시 증가하는 추세다. 지난해 4분기는 과거 최고액의 96% 수준으로 집계됐다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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