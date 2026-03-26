읍면 행정복지센터 중심 맞춤형 지원 확대

경남 남해군은 통합돌봄 사업의 본격적인 시행을 앞두고 종합사회복지관 지하 다목적홀에서 읍면 담당자 회의를 실시했다고 26일 밝혔다.

이날 회의에는 각 읍면 맞춤형복지 팀장과 통합돌봄 업무 담당자들이 참석했으며 ▲ 사각지대 발굴을 위한 선제적 가정 방문 ▲ 대상자별 맞춤형 통합 지원 계획 수립 ▲ 지역 복지 자원과의 유기적 연계 등 통합돌봄 사업에서의 읍면 행정복지센터의 역할이 강조됐다.

남해군, 통합돌봄 읍면담당자교육 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

또한 차세대 사회보장 정보시스템인 '행복이음' 내에 새롭게 구축된 통합돌봄 업무 처리 기능 활용법 전반에 관한 사항을 안내하여 시스템을 통해 돌봄이 필요한 대상자를 발굴·등록하고, 상담부터 서비스 연계, 사후 관리까지 이어지는 전 과정을 전산으로 처리하는 실무 과정을 익혔다.

이날 회의에서는 본 사업의 성공적인 안착을 위해 구체적인 협조 사항을 전달하고 읍면 현장에서 발생할 수 있는 애로사항을 청취하는 등 성공적인 사업 수행을 위한 공감대를 형성하는 계기가 되었다.

복지정책과 박대만 과장은 "통합돌봄 사업은 군청의 정책과 읍면의 실행력이 하나로 맞물려 돌아갈 때 비로소 완성된다"며 "읍면 행정복지센터가 주민들의 고충을 가장 먼저 살피는 '든든한 관문'이 되어주기를 바란다"고 말했다.

남해군 복지정책과 통합돌봄 팀은 주민들이 복지서비스를 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 각 읍면 행정복지센터 내에 '통합돌봄 전담 창구'를 지정하고 본격 운영에 들어간다.

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앞으로 돌봄이 필요한 어르신이나 가족들은 멀리 갈 필요 없이 가까운 읍면 창구를 방문하면 보건의료와 복지 서비스를 한 번에 상담받고 필요한 도움을 연결받을 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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