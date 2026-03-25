경남 사천 KF-21 출고식 후

진주중앙시장 깜짝 방문

구입한 호떡 참모들에 권하기도

이재명 대통령은 25일 경남 진주시의 진주중앙시장을 깜짝 방문해 시민들과 인사하고 민생 현장을 살폈다.

이재명 대통령이 25일 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 뒤 경남 진주시 진주중앙시장을 방문해 상인과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 이 대통령은 이날 오후 경남 사천에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 뒤 진주중앙시장으로 향했다. 당초 예정에 없었던 일정이다.

이 대통령은 시장에서 상추와 애호박, 귤과 꼬치전, 호떡, 엿, 딸기 등을 구입했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다. 이 대통령은 호떡을 맛본 뒤 참모들에게 "빈말이 아니고 진짜로 맛있다"고 권하며 함께 나눠 먹었다고 한다.

시민들은 "건강하시라", "잘하고 계시는 것 다 안다" 등 덕담을 건넸고, 이 대통령은 "열심히 할 테니 많이 도와달라. 나는 멀쩡한데 우리 국민이 건강하셔야 한다"고 화답했다.

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이 대통령은 상인들에게 장사가 잘되는지 물으며 체감 경기가 어떤지 점검했고 시민과 함께 사진을 찍기도 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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