류경기·김미경·진교훈 구청장 등

더불어민주당 최정민 서울시당 공천관리위원회 부위원장이 25일 국회 소통관에서 1차 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 서울시당 공천관리위원회가 6·3 지방선거 서울 중랑·은평·강서구청장 후보로 현역 구청장을 단수 공천했다고 25일 밝혔다.

이로써 류경기 중랑구청장과 김미경 은평구청장은 3선에, 진교훈 강서구청장은 재선 구청장에 도전하게 됐다.

서울 성동·광진·강북·종로구청장 후보는 예비경선과 본경선을 거쳐 선출하기로 했다.

정원오 전 구청장이 서울시장에 도전하며 사직한 성동구에선 강승구·김기대·배장원·유보화·윤광식·이인화·정지권 예비후보가 예비경선을 치른다.

강북은 이순희 강북구청장을 포함해 이백균·이승훈·이용균·최선 등 5명의 후보가 경선을 치른다.

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국민의힘 현역 구청장이 있는 광진은 김선갑·김성수·문종철·전병주·조상훈·조형국, 종로는 김종보·서용주·유찬종·이성호·정재호 후보가 본경선 진출을 놓고 경쟁을 벌인다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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