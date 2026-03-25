'KF-21' 양산 1호기 출고식 이어 방문

KAI, 올해 KF-21 8대·FA-50 19대 등 27대 납품 계획

이재명 대통령은 26일 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 한국형 전투기 'KF-21' 양산 1호기 출고식에 이어 고정익 생산 현장을 시찰했다.고정익 생산 현장인 고정익동은 축구장 3개 크기에 해당하는 2만1000㎡ 규모의 공간을 갖추고 KF-21을 비롯해 FA-50, T-50 등을 생산하고 있다.

김종출 KAI 대표이사는 "연간 50대 이상 생산 가능한 제조 능력을 구축하고 있다"며 "수출 물량 증가에 대비해 지속적으로 투자를 이어갈 계획"이라고 밝혔다. KAI는 올해 KF-21 8대와 FA-50 19대 등 총 27대를 납품하고, 내년과 내후년에는 각각 31대와 47대를 납품할 계획이다.

이 대통령은 말레이시아(FA-50 13대), 폴란드(FA-50 14대), 인도네시아(T-50 4대) 등과 체결한 수출 계약 물량을 정상적으로 조립하고 있는 상황을 확인했다. 이어 이 대통령은 한국형 전투기의 핵심인 최첨단 에이사(AESA) 레이다를 포함한 각종 항공전자장비의 높은 독자 개발 수준에 대해 설명을 들었다.

또한 한국형 전투기의 신속한 생산과 안정적 품질 보장을 가능하게 하는 자동화 생산 공정도 시찰했다. 김종출 대표이사는 "자체 개발한 자동화 기술을 통해 안정성과 효율성을 동시에 확보했다"고 말했다. 특히 "동체자동결합체계는 중앙동체를 기준으로 전후방동체를 정렬한 뒤 자동으로 체결한다"며 "오차범위 1000분의 1 수준의 높은 정밀도를 구현한다"고 소개했다.

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이에 이 대통령은 "생산 현장을 둘러보며 공정 시작부터 비행 운용까지 전 과정이 철저하게 체계화돼 있음을 확인했다"며 연구부터 개발, 조립 등에 매진하는 모든 관계자들의 노고에 깊은 감사를 표하고 현장 작업자들을 격려했다.

한편 오늘 시찰에는 영국, 페루, 일본, 캐나다 대사를 비롯해 KF-21 양산 1호기 출고식에 참석한 주요국 외교사절단이 동행하며 대한민국 항공산업의 역량을 확인했다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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