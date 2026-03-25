국장급 실무협의체 구성·운영

특별법·재정지원 공동 대응 추진

광주시와 전남도가 행정통합 추진을 위한 국장급 실무 협의기구인 '광주·전남 정책협의체'를 발족하고 주요 통합 과제와 제도 개선 사안에 공동 대응하기로 했다.

광주시와 전남도는 권한대행을 중심으로 기획조정실장, 자치행정국장, 행정통합실무준비단장 등 핵심 국장급 실무진 8명으로 구성된 정책협의체를 지난 24일 발족하고 제1차 회의를 가졌다.

고광완 광주광역시장 권한대행과 황기연 전라남도지사 권한대행이 지난 24일 오후 나주혁신도시 복합혁신센터에서 열린 광주·전남 정책협의체 제1차회의에서 협의체 운영안과 주요 통합과제 등을 논의하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

정책협의체는 행정통합의 기본 방향 설정과 고위급 소통, 분야별 통합 현안의 신속한 의사결정 필요성에 대한 공감대를 바탕으로 설치된 실무 조정·결정 기구다. 양 시도는 협의체를 통해 부서 간 이견 조율이 필요한 통합 과제에 대한 공식 협의기구 역할을 수행하기로 했다.

또 정부 재정 지원책 마련과 관련 특별법 등 제도 개선 사안에도 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

이날 광주전남공동혁신도시(나주) 복합혁신센터에서 열린 1차 회의에서는 협의체 운영안과 주요 통합 과제, 공동 추진안을 논의했다.

정책협의체는 정례 회의와 수시 회의를 병행하되 긴급 현안은 시·공간 제약 없이 논의를 진행해 신속한 의사결정을 지원한다.

양 시도는 조직·인사·재정·법제·전산시스템 등 행정 인프라 통합과 특별법 후속 조치, 중장기 발전계획, 공인·공부 정비 등을 포함한 핵심 통합 과제를 우선 논의하기로 했다. 이에 따라 실무 부서 간 협의를 통해 구체적인 로드맵을 확정하고 통합 방안 마련을 위한 행정 절차를 추진하기로 했다.

고광완 광주시장 권한대행은 "바로 지금이 행정통합을 위한 중요한 골든타임"이라며 "정책협의체 등을 중심으로 통합 준비를 체계적으로 추진해 출범 과정에서 시민들께 미칠 혼선을 최소화하도록 노력하겠다"고 말했다.

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황기연 전남지사 권한대행은 "전남과 광주의 행정통합은 지역의 미래 경쟁력을 높이는 중요한 전환점"이라며 "출범까지 90여일 남은 만큼 주요 통합 과제를 신속히 정리하고, 실무 부서 간 긴밀한 협력과 체계적인 관리로 완성도 높은 통합특별시 출범을 이루겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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