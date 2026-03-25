양산 1호기 출고식 축사…"25년 도전, 불가능을 현실로"

"엔진·소재·부품 투자 아끼지 않겠다"

이재명 대통령은 25일 한국형 전투기 'KF-21' 양산 1호기 출고와 관련해 "우리의 힘으로 우리의 하늘을 지킬 우리의 전투기가 드디어 실전배치 준비를 마쳤다"며 "대한민국은 땅과 바다에 이어 하늘에서까지 우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됐다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경상남도 사천시에서 개최된 KF-21 양산 1호기 출고식 축사에서 "마침내 오늘 대한민국의 독자 기술로 설계하고 우리 손으로 직접 만든 한국형 최첨단 전투기 KF-21 양산 1호기가 출고된다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "대통령으로서 무한한 자부심을 안고 이 역사적인 순간을 5200만명의 국민과 함께 진심으로 축하한다"며 "지금 여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는 우리가 반세기 넘게 꿈꿔온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있다"고 강조했다.

이어 "KF-21의 양산을 통해 마침내 대한민국은 땅과 바다에 이어 하늘에서까지 우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됨으로써 자주국방의 위용을 떨치게 됐다"고 했다.

이 대통령은 KF-21 개발 과정을 두고 "우리가 마주한 이 위대한 순간은 저절로 오지 않았다"며 "자그마치 25년이라는 긴 시간과 수많은 이들의 땀과 노력이 오늘의 이 순간을 만들었다"고 평가했다.

그러면서 "2001년 김대중 대통령께서 국산 전투기 개발 프로젝트를 천명하신 이래 숱한 난관과 회의적인 시각에도 불구하고 우리의 연구진과 기술진, 정부와 군 관계자들은 포기하지 않았다"며 "끝내 불가능을 현실로 만들어 냈다"고 말했다.

이 대통령은 "본인들의 삶을 바쳐가며 개발과 제작에 매진했던 그 헌신 덕분에 대한민국은 우리의 영공을 우리 힘으로 수호할 수 있게 됐다"며 한국항공우주산업(KAI), 국방과학연구소(ADD), 국내 방위산업 기업과 연구기관, 공군 장병 등 관계자들에게 감사를 전했다. 연구진과 기술진의 곁을 지킨 가족들에게도 사의를 표했다.

방위산업 4대 강국 도약의 의지도 재차 밝혔다. 이 대통령은 "KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다"고 말했다.

또 "KF-21은 뛰어난 성능과 낮은 유지비용, 기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로 이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터 뜨거운 관심을 받아 왔다"며 "정부는 KF-21의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다"고 했다.

이 대통령은 "K9 자주포, 천궁 미사일 등을 통해 세계 최고 수준의 방산 기술력과 생산 능력을 입증한 대한민국은 이제 전투기까지 독자적으로 설계하고 생산하는 진정한 방위산업, 항공산업 강국의 면모를 갖추게 됐다"고 했다.

첨단 항공 엔진과 소재 등 지속 성장을 위한 적극적인 지원도 약속했다. 이 대통령은 "여기에서 안주하지 않겠다"며 "첨단 항공 엔진과 소재, 부품 개발 등에 신속하게 착수해 우리 산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

아울러 "협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 K방산의 경쟁력을 더욱 높여갈 것"이라며 "우리의 뛰어난 기술력이 대한민국의 평화는 물론 전 세계의 평화를 지키고 우리 국민의 삶은 더 풍요롭게 만들 수 있도록 끊임없이 연구하고 개발하는 이 담대한 도전을 멈추지 않겠다"고 했다.

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이 대통령은 "외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 나라가 이제는 독자 기술로 첨단 무기를 직접 만들고, 그 무기를 세계 각국이 먼저 찾는 나라가 됐다"며 "자랑스러운 우리의 전투기는 대한민국의 영공을 지키고 전 세계를 수호하는 연대의 상징이자 평화의 전령사가 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "정부는 오래도록 꿈꿔왔던 자주국방의 완성을 향해, 세계 평화와 번영에 이바지하는 대한민국을 향해 계속해서 나아가겠다"고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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